Ichalkaranji Crime : इचलकरंजीचं काय खऱ्याचं नाही, गांजा, चरस,एमडीनंतर आता अफू सापडला, १ किलो अफू विकताना गावले अन्

Ichalkaranji Ganja Charas MD Drugs : इचलकरंजी शहरात चरस, गांजा, एमडी अशा घातक नशेरी पदार्थांनंतर आता अफूचा साठा सापडल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. गावभाग पोलीस ठाण्याच्या गुन्हा शोध पथकाने सोमवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास थोरात चौक परिसरात अचूक माहितीच्या आधारे सापळा रचत कारवाई केली. यावेळी मध्यप्रदेशातून आलेल्या चारचाकी वाहनातील दोघांना पोलिसांनी रंगेहात पकडले. त्यांच्याकडून तब्बल एक किलो अफूचा साठा हस्तगत करण्यात आला आहे..या कारवाईत पोलिसांनी एक किलो अफू (किंमत १ लाख ९२ हजार २४० रुपये), चारचाकी वाहन, मोबाईल फोन आणि रोख रक्कम असा एकूण ३ लाख १८ हजार १४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या दोघांविरुद्ध संबंधित कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. ही कारवाई पोलीस निरीक्षक महेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हा शोध पथकाचे पोलिस अंमलदार अनिल पाटील, फिरोज बेग, अमर शिरढोणे आदींच्या पथकाने केली..गावभाग पोलिसांनी गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील अमली पदार्थांची साखळी उध्वस्त करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्यातच या अफू प्रकरणाने मोठा धक्का बसला आहे. मध्यप्रदेशातून थेट अफू इचलकरंजीत पोहोचल्याचे उघड झाल्याने या व्यवहारामागील साखळीचा तपास आता पोलीस अधिकाऱ्यांनी सुरू केला आहे..Kolhapur Crime : दोन चाकीच्या डिकीत पैसे ठेवून मोबाईलवर बोलत होता, एक मिनीटातचं चोराने १ लाख रुपये चोरलं, सीसीटीव्ही फुटेज समोर.शहरात एमडी, चरस, गांजा अशा नशेरी पदार्थांच्या विक्रीवर सलग धडक कारवाया करून गावभाग पोलीस ठाण्याने अमली पदार्थांच्या साखळीला मोठा धक्का दिला होता. मात्र आता अफूसारख्या घातक पदार्थाने प्रवेश केल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात कोणकोण सहभागी आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी चौकशी अधिक गतीने सुरू केली आहे..