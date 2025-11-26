Kolhapur Collector Orders : “दुबार नाव असलेल्या मतदारांवर कडक लक्ष ठेवा” जिल्हाधिकारी येडगे यांची निवडणूक अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना

कोल्हापूर : ‘नगरपरिषदांच्या मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे दुबार आहेत. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सर्व नियमांचे पालन करून अशा मतदारांच्या मतदानावर लक्ष ठेवा. त्यांच्याकडून एकाच मतदार केंद्रावर मतदान करणार असल्याचे हमी पत्र घ्या,’ अशा सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या..आज त्यांनी पोलिस अधीक्षक डॉ. योगेशकुमार गुप्ता यांच्यासोबत जयसिंगपूर, वडगाव, शिरोळ व कुरुंदवाड नगरपरिषदांच्या मतदान केंद्राचा संयुक्त पाहाणी दौरा केला. यावेळी त्यांनी जयसिंगपूरमध्ये आढावा बैठक घेतली. यामध्ये ते बोलत होते..Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकांच्या प्रारूप मतदार यादीत प्रचंड घोळ; कोल्हापुरात पक्षांकडून प्रशासन धारेवर.जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले, ‘आगामी नगरपालिका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ज्या मतदारांची नावे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी (दुबार) आढळली आहेत अशा नोंदींवर प्रारूप व अंतिम मतदार यादीमध्ये दोन तारका (स्टार) हे विशेष चिन्ह लावण्यात आले आहे. .अशा संशयित नोंदींची नाव, लिंग, पत्ता व फोटो यांच्या आधारे स्थानिक स्तरावर स्वतंत्र पडताळणी करण्यात येत आहे. ज्या मतदाराचे नाव एकापेक्षा जास्त वार्ड किंवा मतदान केंद्रावर आहे, त्याच्याकडून ठराविक नमुन्यातील लेखी हमीपत्र घेऊन नेमके कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार याची नोंद घेतली जात आहे. .Duplicate Voters List : दुबार मतदाराच्या नावापुढे डबल स्टार, नगरपालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी आयोगाने उचलले मोठे पाऊल, कशी घेणार दक्षता ?.मतदाराने लेखी दिल्यानंतर त्या मतदाराला इतर कोणत्याही केंद्रावर मतदान करता येणार नाही. जर मतदाराने आधी प्रतिसाद दिला नसेल, तरी मतदानाच्या दिवशी केंद्रावर आल्यावर त्याच्याकडून जागेवरच हमीपत्र घेऊन ओळख पडताळल्यानंतरच मतदानाची परवानगी देण्यात येईल.’.मतदान केंद्रावरीव सुविधांबाबत ते म्हणाले, ‘मतदान केंद्रावर दिव्यांग व्यक्तींसाठी रॅम्प, सर्व मतदारांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, सीसीटीव्ही कॅमेरे यांची व्यवस्था करावी.’ या दौऱ्यात मतदान यंत्र स्ट्राँग रूम, मतमोजणी केंद्रे, साहित्य वाटप केंद्रे, मतपेट्या संकलन केंद्रे तसेच मतदान केंद्रांना भेटी देण्यात आल्या. यावेळी जिल्हा सहआयुक्त (नगर प्रशासन) नागेंद्र मुतकेकर यांच्यासह सर्व संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.