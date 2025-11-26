कोल्हापूर

Kolhapur Collector Orders : “दुबार नाव असलेल्या मतदारांवर कडक लक्ष ठेवा” जिल्हाधिकारी येडगे यांची निवडणूक अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना

Strict Verification of Duplicate Voters : नगरपरिषदांच्या मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे दुबार आहेत. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सर्व नियमांचे पालन करून अशा मतदारांच्या मतदानावर लक्ष ठेवा. त्यांच्याकडून एकाच मतदार केंद्रावर मतदान करणार असल्याचे हमी पत्र घ्या,’ अशा सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या.
