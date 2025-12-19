कोल्हापूर

Kolhapur Flashback : सिमेंट टंचाईतही शहर घडवणारा प्रशासक; द्वारकानाथ कपूर यांनी उभारले विकासाचे भक्कम पायाभूत स्वप्न

Dwarakanath Kapur’s Vision : शहर सौंदर्य, वाहतूक सुलभता आणि व्यापारी सोयी यांचा समतोल साधत कपूर यांनी अनेक महापालिका मार्केटचे पुनर्विकास घडवून आणले, सिमेंट टंचाई, वादग्रस्त निर्णय आणि व्यापाऱ्यांची पुनर्वसन प्रक्रिया पार करत द्वारकानाथ कपूर यांनी शिवाजी मार्केटचे स्वप्न साकार केले.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक द्वारकानाथ कपूर यांनी १९७५ च्या दरम्यान पाणी योजना, रस्ते डांबरीकरण, शहर सुशोभीकरणातील ट्रॅफिक आयलँड, क्रीडांगण उभारणी, हॉस्पिटल उभारणी केली. शहारातील २५ ते ४० मार्केट, भाजी मंडईची बांधणी व पुनर्विकास केला.

Kolhapur
Market Yard
Development
mayor
Muncipal corporation
Municipal Commissioner
urban planning challenges

