Kolhapur Flashback : सिमेंट टंचाईतही शहर घडवणारा प्रशासक; द्वारकानाथ कपूर यांनी उभारले विकासाचे भक्कम पायाभूत स्वप्न

कोल्हापूर : महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक द्वारकानाथ कपूर यांनी १९७५ च्या दरम्यान पाणी योजना, रस्ते डांबरीकरण, शहर सुशोभीकरणातील ट्रॅफिक आयलँड, क्रीडांगण उभारणी, हॉस्पिटल उभारणी केली. शहारातील २५ ते ४० मार्केट, भाजी मंडईची बांधणी व पुनर्विकास केला. .उपनगरांतील प्रतिभानगर, रूईकर कॉलनी, कसबा बावडा मार्केट उभारणीत त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. परिसरातील नागरिकांची सोय व्हावी, असे धोरण राबविले. शहरातील शाहू क्लॉथ मार्केट, कोटीतीर्थ मार्केट, राजारामपुरीतील भाई बागल मार्केटचा विस्तार, महालक्ष्मी मार्केट, लक्ष्मीपुरी मार्केट, छत्रपती शिवाजी मार्केट यांची पुनर्बांधणी नव्याने केली..Kolhapur Flashback : झटपट निर्णय, निर्भीड अंमलबजावणी; कोल्हापूर महापालिकेतील प्रशासक राजाची राज्यभर चर्चा.प्रशासकीय काळात शहर सुधारण्यासाठी कपूर यांनी आपल्या कारकिर्दीत (१९७२-७५) मार्केटची रस्ता रुंदीकरणातील जागा वगळून शिवाजी मार्केटची पुनर्बांधणी केली. त्यामागे शहर सौंदर्यात भर घालणे आणि जनतेची तसेच व्यापाऱ्यांची सोय करणे हे मुख्य हेतू होता..१९७५ च्या दरम्यान द्वारकानाथ कपूर यांच्या पुढाकाराने चाललेल्या शहर सुधारणा योजनेत अनेक महापालिकांच्या मार्केटची उभारणी केली. त्यातील महत्त्वाच्या व महापालिकेजवळच्या जुन्या फेरीस मार्केटच्या इमारतीची रस्ता रुंदीकरणात पाडापाडी अनिवार्य होती. .Kolhapur City Crisis : २८० टन कचरा दररोज, पण प्रक्रिया अपुरीच; झूम प्रकल्पातील कचऱ्याचे डोंगर शहरासाठी धोक्याचे.त्याशिवाय शिवाजी चौक मोठा व प्रशस्त होणार नव्हता. श्री. कपूर यांच्या विनंतीला व मदतीला मान देऊन मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी मार्केटच्या पुनर्बांधणीस मान्यता दिली. त्यात अनेक अडचणी होत्या. सिमेंट टंचाई, बांधकामासाठी लागणारी सळी, ही समस्या होती; पण कपूर यांनी स्वतःच्या अधिकारात सिमेंट टंचाईच्या काळात शासकीय कोट्यातून आधीच सिमेंट उपलब्ध करून देऊन मार्केट उभारणीत मोलाची कामगिरी केली. .अनामत रकमा किती, भाडेनिश्चिती, गाळेवाटपातील प्राधान्यक्रम, व्यवसायाची क्रमवारी असे अनेक वादाचे मुद्दे होते; पण कपूर यांनी प्रशासकीय कौशल्य पणाला लावून व्यवहाराची कायद्याशी सांगड घातली. काहीवेळा भावनिक आव्हानही केले, गोरगरीब व्यावसायिकांना नियम शिथिल करून अडचणींचे निराकरण केले व वाटाघाटींनी प्रश्न सोडविले. अनामत दिलेल्या व्यापाऱ्यांना ३० वर्षांचे भाडे ठरवून दिले. मार्केटचे तेच खरे शिल्पकार होते, असे तेथील व्यापारी आग्रहाने नमूद करतात.(सुनील ई. पाटील, सकाळ संदर्भ सेवा).आतापर्यंतचे आयुक्तएकूण २३ (प्रशासक वगळून).पाच वर्षे सलग आयुक्त एकमेवशि. ग. भोसले (कालावधी ऑक्टोबर १९८३ ते ऑक्टोबर १९८८) त्यातील एप्रिल १९८४ ते सप्टेंबर १९८६ दरम्यान प्रशासक कालावधी