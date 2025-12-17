Kolhapur Educated Councillors : महापालिका निवडणुकीत शिक्षणाचा जोर; उच्चशिक्षित उमेदवारांचे ‘मार्केटिंग’ सुरू

कोल्हापूर : महापालिकेची निवडणूक लढवणाऱ्या इच्छुकांकडून आपल्या शैक्षणिक पात्रतेचे मोठ्या प्रमाणात ‘मार्केटिंग’ सुरू आहे. इच्छुक म्हणून ज्यांचे ज्यांचे फलक गेल्या पंधरा दिवसांपासून झळकत आहेत, त्यावर त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता ठळक अक्षरात लिहिली जात आहे. यावरून महापालिकेच्या नव्या सभागृहात उच्चशिक्षित नगरसेवक जास्त येण्याची शक्यता आहे..महापालिका निवडणुकीची घोषणा काल (ता. १५) झाली; पण सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यापासून सर्वच पक्षांतील रिंगणात उतरण्यावर ठाम असलेल्या इच्छुकांकडून वेगवेगळ्या माध्यमांतून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. .Kolhapur Muncipal : पाच वर्षांच्या प्रशासकराजानंतर अखेर लोकप्रतिनिधींची सभागृहात एन्ट्री; कोल्हापूरकरांना मोठा दिलासा.त्यात सोशल मीडिया हे प्रभावी माध्यम वापरले जात आहे. वृत्तपत्रांतून घरोघरी पोहोचणारे निवेदन, हळदी-कुंकू, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार, महिलांसाठी विविध खेळ, मुलांसाठी स्पर्धा या माध्यमातून या इच्छुकांनी आपापल्या प्रभागात वातावरण निर्मिती सुरू केली आहे..यापूर्वीही महापालिका सभागृहात आलेल्या उच्चशिक्षितांनी आपल्या वक्तृत्व व कर्तृत्वाने सभागृह गाजवले होते. अलीकडच्या दहा-पंधरा वर्षांत मात्र उच्चशिक्षितांचा महापालिकेतील राजकारणातील प्रवेश काही प्रमाणात कमी झाला; पण यावेळी मात्र पदवीधर, पदव्युत्तर पदवी घेतलेले, अभियंते, डॉक्टर यांच्यासह डॉक्टरकीशी संबंधित अन्य कोर्स केलेल्या उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता ठळकपणे झळकू लागली आहे. .Kolhapur Muncipal : मनपा निवडणूक आचारसंहिता लागू होताच कारवाई; कोल्हापुरात इच्छुकांचे फलक हटवले.यापैकी बहुतांशी जण हे पक्षांकडून इच्छुक आहेत. शहाण्या माणसांची पक्षांना किती गरज आहे हे प्रत्यक्ष अशा लोकांना उमेदवारी मिळणार का नाही, यावरून स्पष्ट होईल. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होणार महापालिकेच्या राजकारणाकडे काही उच्चशिक्षितांनी जाणीवपूर्वक पाठ फिरवल्याचे चित्र होते; पण यावेळची निवडणूक त्याला अपवाद ठरण्याची शक्यता आहे. .उच्चशिक्षित पुरुष उमदेवारांबरोबरच काही महिला उमेदवारही मोठ्या शैक्षणिक पदव्या घेतलेल्या दिसत आहेत. राष्ट्रीय पुरुष, मग पक्षाचे नेते, त्याच्या शेजारी पतीचा मोठा आणि मग इच्छुक महिला आणि त्यांची शैक्षणिक पात्रता लिहिलेल्या फलकांनी लोकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. आज हे फलक नसले तरी प्रत्यक्ष उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर त्यात किती उच्चशिक्षित रिंगणात असतील, याचा अंदाज येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.