Kolhapur Educated Councillors : महापालिका निवडणुकीत शिक्षणाचा जोर; उच्चशिक्षित उमेदवारांचे ‘मार्केटिंग’ सुरू

Qualification Marketing : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवार आपल्या शैक्षणिक पात्रतेचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार करत आहेत. सोशल मीडिया, फलक, सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
कोल्हापूर : महापालिकेची निवडणूक लढवणाऱ्या इच्छुकांकडून आपल्या शैक्षणिक पात्रतेचे मोठ्या प्रमाणात ‘मार्केटिंग’ सुरू आहे. इच्छुक म्हणून ज्यांचे ज्यांचे फलक गेल्या पंधरा दिवसांपासून झळकत आहेत, त्यावर त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता ठळक अक्षरात लिहिली जात आहे. यावरून महापालिकेच्या नव्या सभागृहात उच्चशिक्षित नगरसेवक जास्त येण्याची शक्यता आहे.

