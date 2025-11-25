Kolhapur Political Uncertainty : जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकांना विलंब होत असल्याने; इच्छुकांची राजकीय गणिते बिघडली

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद निवडणुकीची घोषणा आज-उद्या होईल, या आशेवर असणाऱ्या इच्छुकांना अजूनही खात्री नाही. दोन ते तीन महिन्यांपासून कार्यकर्ते, इच्छुक उमेदवार आणि त्यांच्यामागे फिरणाऱ्या समर्थकांमध्ये प्रचंड हालचाली सुरू होत्या. .निवडणूक जाहीर होण्याच्या क्षणाक्षणाला तयार असलेल्या या इच्छुकांनी बैठका, जेवण-नाश्ता, गणेश मंडळांची वर्गणी, साड्या, ताट, डबे वाटप अशा जोडण्या अखंड सुरू ठेवल्या. परंतु, तारीख जाहीर होण्याऐवजी निवडणूक अधिक लांबणीवर जाणार असल्याच्या चर्चेने आता अनेकांच्या पोटात गोळा आला आहे. .Kolhapur Politics : “अब तुम्हारी खैर नहीं”, हसन मुश्रीफांचा कोणाला इशारा; संजय मंडलिकांच्या पॅनेलवर काय म्हणाले....निवडणुकीची घोषणा कधी होणार याचा ठोस अंदाज नसल्याने राजकीय समीकरणांची दिशा बदलली आहे. यात गळीत हंगाम सुरू झाल्याने उमेदवारांमागे फिरणारे कायकर्तेही ऊसतोडीच्या मागे लागले आहेत. - सुनील पाटील, कोल्हापूर.गेल्या काही महिन्यांपासून इच्छुकांनी आपला प्रचार, संघटना बांधणी आणि मतदारसंघातील उपस्थिती सातत्याने मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. कार्यकर्त्यांना सक्रिय ठेवण्यासाठी जेवणावळीपासून ते सामाजिक कार्यक्रमांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात खर्चही केला; परंतु निवडणूक लगेच होणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने या सगळ्या प्रयत्नांना विराम मिळाल्यासारखे चित्र आहे. .Kolhapur Politics : गोलमाल है भाई गोलमाल! कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीत सावळा गोंधळ, आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या....सतत गुंतवलेले कार्यकर्ते आता टिकणार कसे? कारण कार्यकर्त्यांची नाळ ही फक्त निष्ठेवरच टिकत नाही. त्यांचे दैनंदिन उत्पन्न, वैयक्तिक वेळ आणि हंगामी कामांशीही ती जोडलेली असते. निवडणुकीला उशीर झाल्याने त्यांचा उत्साह काही प्रमाणात का असेना घटला आहे. उमेदवारांचा गटा-गटांत फिरण्याचा जोरही कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे..निवडणुकीला उशीर झाल्याने उमेदवारांनी केलेल्या प्रचार यंत्रणांचे चाक थबकले आहे. गावोगावच्या बैठकांना जमणारे कार्यकर्ते आता कमी होत आहेत. सामाजिक कार्यक्रमांमधील उपस्थितीही दणक्यात होत नाही. .गटप्रमुखांनाही हंगामी कामात गुंतवल्यामुळे राजकारणात कमी वेळ देता येत आहे. इच्छुकांसाठी हे परिस्थितीजन्य दडपण अधिक अवघड बनवत आहे. कारण निवडणूक कधीही घोषित झाली तरी तातडीने कार्यकर्त्यांची पुन्हा एकत्रित मोट बांधणे सहज नसते. दरम्यान, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर ही यंत्रणा पुन्हा ताकदीने गतिमान होईल; पण त्या आधी घरचे काम उरकलेले बरं म्हणून कार्यकर्ते घरच्या कामाला लागले आहेत..गळीत हंगामाने समीकरणे बदललीनिवडणूक जाहीर होत नाही. यातच गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणात ऊस हंगाम हा फक्त शेतीचा विषय नसून राजकीय गणिताचा आधार असतो. तोडणीपासून वाहतुकीपर्यंत अनेक कामगार, हंगामी कामगार आणि शेतमजूर यांचे रोजगार याच हंगामावर आधारित असतात. .निवडणुकीच्या अपेक्षेत कार्यकर्त्यांच्या गर्दीत फिरणारे अनेकजण स्वत:चा ऊस तोडण्यासाठी कारखान्यांच्या गटावर हेलपाटे मारत आहेत. तसेच काही गरीब कार्यकर्ते स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी ऊसतोडीच्या शोधात गावोगावी फिरत आहेत. उमेदवारांमागे फिरणारा फौजफाटा हंगामामुळे पोलादी राहिलेला नाही. .निवडणूक जाहीर होईल या अपेक्षेने आपल्या रोजीरोटीची कामे थांबवून बसलेल्या कार्यकर्त्यांनी आता वास्तव लक्षात घेऊन ऊस तोडणी, ट्रॉली कामे, कंत्राटी कामे शोधण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुकांना अचानक एकटे पाडल्यासारखे वाटू लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.