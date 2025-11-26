Kolhapur Politics : निवडणुकीच्या तोंडावर ‘नारळां’चा सुफल संपूर्ण पाऊस! चार वर्षे शांत असलेली विकासकामे अचानक जागी कशी?

कोल्हापुर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका जाहीर होण्याची चाहूल लागताच जिल्ह्यात अचानक विकासकामांचे नारळ फुटू लागले आहेत. चार-पाच वर्षे ज्या कामांना फाईलपासून जागा बदलायलाही वेळ नव्हता, त्या कामांच्या उद्घाटनांची लगबग सध्या सर्वत्र दिसते..गावागावांत नवे रस्ते, सार्वजनिक तलाव, शाळा इमारती, पाणीपुरवठा योजना, आरोग्य विभागाच्या दुरुस्ती या सगळ्यांचे डिजिटल फलक गावागावांत झळकू लागले आहेत. आचारसंहिता लागण्याआधी हे सर्व उरकून मतदारांच्या नजरेत येण्यासाठी धडपड सुरू आहे. - सुनील पाटील, कोल्हापूर.Kolhapur News: इतिहासाचा वारसा, पण विकास शून्य! पेठवडगावच्या नागरिकांना वाहतूक, पाणी, रस्ते आणि आराखड्याच्या समस्यांनी घेरलं.गेल्या चार वर्षांत जी कामे करणे अपेक्षित होती, ती कधीच झाली नाहीत. अनेक रस्त्यांवर खड्ड्यांनी कायमचे घर केले आहे. शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था, आरोग्य केंद्रांतील कर्मचारी टंचाई हे सर्व प्रश्न कायम आहेत. पण, हेच प्रश्न निवडणूक आल्यावर अचानक लक्षात येऊ लागले आहेत..नारळ फोडण्याचा हा राजकीय खेळ काही नवीन नाही; पण यावेळी त्याची झळाळी डिजिटल फलक, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अधिक भडक दिसत आहे. एखाद्या कामाचा प्रस्ताव मंजूर झाला तरी उद्घाटनाचा फलक लगेचच उभा केला जात आहे. .Kolhapur News : सर्किट बेंच, तीर्थक्षेत्र आराखडे, नवी कार्यालये… काही कामे वेगात; पण आयटी पार्क, हद्दवाढ, क्रीडा संकुलाचा पत्ता नाही!.निधी प्रत्यक्षात आला की नाही, काम सुरू झाले की नाही, याचा पत्ताही लागत नाही. मात्र, फोटो काढून सोशल मीडियावर पोस्ट टाकणे आणि ‘गावाचा विकास आमच्या हातूनच’ अशा घोषणांचा मारा करण्याची घाई झालेली दिसून येत आहे. आतापर्यंत थांबलेला निधी अचानक कोठून आला. नारळ फोडलेली विकासकामे तडीस जाणार का? याबाबत मतदारांकडून निरीक्षण केले जात आहे. .लोकांचा विश्वास मिळवण्यासाठी ‘जुनाच फंडा नव्या रुपाने’ लोकांच्या माथी मारला जात आहे. नव्या प्रकल्पांचे आश्वासन दाखवणे, उद्घाटनाचा खर्च करणे आणि काही दिवसांनी तेच काम पुन्हा फाईलमध्ये बंद करून ठेवण्याची ही परंपरा आताही कायम आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारणातील खेळाला कोणीही अपवाद नाही..प्रत्यक्षात गेल्या काळात कोणत्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघात सातत्याने पाठपुरावा केला? कोण कामांसाठी मंत्रालयांमध्ये गेले? कोण निधी आणला? कोणाच्या कामांची गुणवत्ता चांगली आहे, हे प्रश्न विसरून फक्त नारळ फोडणे म्हणजे जनतेची मते मिळतात असे समजण्याचा प्रकार सुरू आहे. परंतु, गावातील तरुण, शेतकरी, महिला गट सर्व आता जागरूक झाले आहेत. कालपर्यंत ‘करू करू’ म्हणून गप्प बसलेले लोकप्रतिनिधी अचानक ‘आम्ही केलंय’ म्हणत फिरताना दिसत आहेत..नवीन रस्त्यांच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी केवळ पॅचवर्क केले जात आहे. निवडणुकांचा कार्यकाल पूर्ण होईपर्यंत ते काम तग धरेल का, याचाही विचार नाही. केवळ िफत कापण्यासाठी कामे उरकण्याची धांदल केली जात आहे. .आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीची कामे निवडणूक डोळ्यांसमोर आल्यावरच का? सार्वजनिक तलावाचे काम चार वर्षे बंद का होते? गावांतील पाण्यासाठी महिलांना दररोज दोन किलोमीटर चालावे लागत असताना त्या समस्यांना गांभीर्याने कोणी पाहिले? आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत. मतदारांचे मन बदलत आहे. त्यांनी आता फक्त फलकांवर छापलेली कामे नव्हे, तर प्रत्यक्षात जमिनीवर दिसणारा विकास बघायला सुरुवात केली आहे..उतावळेपणा चर्चेचा विषयआचारसंहिता लागण्याआधीचा हा उतावळेपणा लोकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे. आमच्याशिवाय गावाचा विकास होऊच शकत नाही, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विकासाच्या नावाखाली फक्त नारळ आणि फलकच दिसत आहेत. पोटतिडकीने मागणी केल्यावरही वर्षानुवर्षे जी कामे रखडली, ती फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर आठवू लागली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.