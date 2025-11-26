कोल्हापूर

Kolhapur Politics : निवडणुकीच्या तोंडावर ‘नारळां’चा सुफल संपूर्ण पाऊस! चार वर्षे शांत असलेली विकासकामे अचानक जागी कशी?

Election Rush : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका जाहीर होण्याची चाहूल लागताच जिल्ह्यात अचानक विकासकामांचे नारळ फुटू लागले आहेत. चार-पाच वर्षे ज्या कामांना फाईलपासून जागा बदलायलाही वेळ नव्हता, त्या कामांच्या उद्‌घाटनांची लगबग सध्या सर्वत्र दिसते.
