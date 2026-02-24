Gokul Dudh Sangh Election : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया दोन दिवसांत, कोल्हापुरात पुन्हा राजकीय धुरळा उडणार

Kolhapur cooperative milk sangh election news : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक (गोकुळ) संघाचा निवडणूक कार्यक्रम मंगळवारी (ता. २४) किंवा बुधवारी (ता. २५) जाहीर होऊ शकतो. त्यामुळे ठराव संकलनाला गती येणार आहे..कोल्हापूर महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर आता गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीकडे जिल्ह्याचे आणि राज्याचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील राजकारणाचे प्रमुख सत्ता केंद्र असणाऱ्या गोकुळची निवडणूक महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये लढली जाईल, असे गोकुळच्या प्रमुख नेत्यांनी जाहीर केले आहे..मे २०२६ मध्ये गोकुळच्या विद्यमान संचालकांचा कार्यकाळ संपत आहे, या पार्श्वभूमीवर गोकुळ निवडणुकीची प्रक्रिया येणाऱ्या दोन दिवसांत सुरू केली जाणार आहे, तसा प्रस्ताव सहकारमंत्र्यांकडे होता. याला मंजुरी मिळून दोन दिवसांत प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते.. Kolhapur Gokul Milk : ‘गोकुळ’च्या दूधदरवाढीतून उत्पादकांना सात कोटींचा लाभ; नविद मुश्रीफ म्हैस दूध खरेदीत एक, तर गायीसाठी दोन रुपयांनी वाढ.मतदानासाठी दूध संस्थांकडे मतदार असणाऱ्या सभासदाचे ठराव मागणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे हे ठराव आपल्याकडेच किंवा आपल्या पक्षाकडेच जमा व्हावेत, यासाठी जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांमध्ये मोठी ईर्ष्या रंगणार आहे. गोकुळमधील विद्यमान आणि माजी संचालकही आपापल्या हक्काचे ठराव संकलन करण्यासाठी आधीपासूनच कामाला लागले आहेत, त्याला अधिक गती मिळणार आहे.निवडणूक प्रक्रिया सुरू व्हावी, यासाठी शासन पातळीवर मोठ्या हालचाली सुरू आहेत. तसेच प्रशासकीय पातळीवरही याबाबतची माहिती घेतली जात असून, निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवण्यात आलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.