Gokul Dudh Sangh Election : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया दोन दिवसांत, कोल्हापुरात पुन्हा राजकीय धुरळा उडणार

Kolhapur political news : गोकुळ दूध संघ यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला पुढील दोन दिवसांत सुरुवात होणार असून कोल्हापुरात पुन्हा राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत.
Kolhapur cooperative milk sangh election news : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक (गोकुळ) संघाचा निवडणूक कार्यक्रम मंगळवारी (ता. २४) किंवा बुधवारी (ता. २५) जाहीर होऊ शकतो. त्यामुळे ठराव संकलनाला गती येणार आहे.

