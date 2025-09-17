Shivram Bhoje Death : ख्यातकीर्त ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. शिवराम भोजे यांचे निधन, कसबा सांगाव येथे आज होणार अंत्यसंस्कार

Shivram Bhoje Biography : आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ व कोल्हापूरचे सुपुत्र पद्मश्री डॉ. शिवराम बाबूराव भोजे (वय ८३, रेवंता अपार्टमेंट, राजाराम रायफल्स परिसर) यांचे आज निधन झाले. ते दहा दिवसांपासून फुफ्फुसात जंतूंचा संसर्ग झाल्याने आजारी होते. त्यांना राजारामपुरीतील खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. उपचारातून बरे झाल्यानंतर त्यांना चार दिवसांपूर्वी घरी आणण्यात आले होते. आज दुपारी साडेचार वाजता त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या मागे पत्नी उमा, मुली वर्षा, विद्या व वीणा असा परिवार आहे. उद्या (ता. १७) सकाळी दहा वाजता कसबा सांगाव येथे त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत..डॉ. भोजे यांना दहा दिवसांपूर्वी फुफ्फुसात संसर्ग झाल्याने राजारामपुरीतील खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. सुरुवातीला रक्तदाब कमी होऊ लागल्याने त्यांची प्रकृती चिंताजनक होती. मात्र, त्यानंतर औषधोपचारामुळे त्यांची प्रकृती स्थिर झाली. चार दिवसांपूर्वी त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेऊन घरी आणण्यात आले होते. आज त्यांच्या निधनाची वार्ता समजताच प्राध्यापक, संशोधक, विद्यार्थी वर्गातून हळहळ व्यक्त झाली. काहींनी थेट त्यांच्या.निवासस्थानाकडे धाव घेतली.डॉ. भोजे मितभाषी, विद्वान, अणुशास्त्राचे गाढे अभ्यासक असल्याने त्यांचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी देशभरातून अभ्यासक येत असत. विशेषत: तरुण पिढी त्यांचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी हमखास त्यांची भेट घेत असे. जगभरात अणुशास्त्राविषयी सुरू असलेल्या घडामोडींवर ते लक्ष ठेवायचे. तसेच त्याचे परिणाम, दुष्परिणाम यांच्यावर भाष्यही करायचे. तसेच त्या अनुषंगाने लेख लिहून समाजात जनजागृती करत होते. ते मूळचे कागल तालुक्यातील कसबा सांगावचे..अभियांत्रिकीची पदवी घेतल्यानंतर ते भाभा अणुसंशोधन केंद्रात रुजू झाले. अणुविज्ञान व अभियांत्रिकीचे एक वर्षाचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर वैज्ञानिक अधिकारी म्हणून त्यांनी कार्यभार स्वीकारला. सुरुवातीला त्यांनी ‘फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर’च्या डिझाईनवर काम केले. ते, १९६९-७० मध्ये फ्रान्समधील ‘सेंटर दि इटुडेस न्यूक्लिअर’ येथे प्रतिनियुक्तीवर होते. १३ एमडब्ल्यूच्या फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिॲक्टर (एफबीटीआर) डिझाईन टीमचे ते सदस्यही होते. त्यांनी एफबीटीआरचे अनेक तांत्रिक अडथळे दूर केले. ते एप्रिल २००४ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर ते कसबा सांगाव येथील शेती व्यवसायात रमले होते.त्यांनी विज्ञान व अभियांत्रिकी क्षेत्रात केलेल्या कामाची दखल घेऊन भारत सरकारने त्यांना २००३ मध्ये ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने गौरवले होते. याशिवाय विविध संस्था, संघटनांच्यावतीने त्यांना विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले होते. त्यांनी काही काळ शिवाजी विद्यापीठात शैक्षणिक सल्लागार म्हणूनही काम केले आहे..शेवटच्या श्वासापर्यंत शेतीशी नाळ...डॉ. भोजे यांचे वडील बाबूराव भोजे ‘कृषी पंडित’ म्हणून पंचक्रोशीत प्रसिद्ध होते. आई कोंडूबाई भोजे यांनी सरपंच म्हणून काम केले होते. वडिलांकडून मिळालेला शेतीचा वारसा त्यांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत सांभाळला. ते राजारामपुरीतील वर्धमान टेरेसेस येथे वास्तव्यास होते. गेल्या वर्षी ते राजाराम रायफल परिसरातील अपार्टमेंटमध्ये राहायला गेले होते. आठवड्यातून एकदा-दोनदा ते कसबा सांगावला जायचे. शेतीशी बांधलेली नाळ त्यांनी कधीच तोडली नाही.‘सकाळ’ वर्धापन दिनाचे होते प्रमुख पाहुणेडॉ. शिवराम भोजे ‘सकाळ-कोल्हापूर’च्या एकविसाव्या वर्धापन दिनाचे (एक ऑगस्ट २००१) प्रमुख पाहुणे होते. त्यांनी ‘अणुऊर्जेची गरज’ या विषयावर कोल्हापूरकरांशी संवाद साधला होता. विविध आलेख, कोष्टके आणि चित्रांच्या माध्यमातून त्यांनी हा तांत्रिक व वैज्ञानिक विषय सोप्या शब्दांत मांडला होता. विजेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी भारताला अणुऊर्जा हाच खात्रिशीर व शाश्वत पर्याय असल्याचे स्पष्ट मत त्यांनी त्यावेळी मांडले होते. संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहात हजारो कोल्हापूरकरांनी हा विषय समजून घेतला होता.‘मेक इन इंडिया’चे शिल्पकारभारतात ‘फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर टेक्नॉलॉजी’ ही ‘मेक इन इंडिया’ पूर्वीची खऱ्याअर्थाने स्वदेशी उपलब्धी ठरली आहे. त्याचे मुख्य शिल्पकार डॉ. भोजे होते. त्यांच्या कार्यामुळेच आज भारत पीएफबीआर व थोरियम आधारित रिॲक्टरच्या दिशेने वाटचाल करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.