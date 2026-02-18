Emmanuel Macron : फ्रान्स राष्ट्राध्यक्षांनी कोल्हापूरच्या कन्येचं केलं कौतुक, लीना नायर यांचा जागतिक पातळीवर कर्तृत्वाचा ठसा

Kolhapur Leena Nair global recognition : अल्फाबेट, मायक्रोसॉफ्ट, आयबीएम, ॲडोब, पावलो अल्टो नेटवर्कस् यांसारख्या जागतिक कंपन्यांमध्ये भारतीय-वंशाचे सीईओ आहेत आणि आता चॅनेलच्या सीईओसुद्धा कोल्हापूर (महाराष्ट्र) मधील आहेत. भारत केवळ जागतिक नवोन्मेषात सहभागी होत नाही, तर अशा ठिकाणी नेतृत्व करतो, असे गौरवोद्गार फ्रेंचचे राष्ट्राध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी काढत कोल्हापूरच्या कन्येचा आवर्जून उल्लेख केला. त्यांनी लीना नायर यांचा उल्लेख केला ते जागतिक नेतृत्वाचे उदाहरण म्हणून त्या उल्लेखाने कोल्हापूरच्या कन्येने जागतिक पातळीवर कर्तृत्वाचा ठसा कसा उमटवला आहे, याचा दाखला मुंबईत झालेल्या इंडिया-फ्रान्स इनोव्हेशन फोरममध्ये मॅक्रॉन यांनी दिला. कोल्हापूरच्या मातीत घडलेल्या कन्येच्या प्रेरणादायी वाटचालीवर प्रकाश पडला. लंडनस्थित फ्रेंच लक्झरी हाऊस चॅनेलच्या त्या जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आहेत..कोल्हापुरात ११ जून १९६९ ला जन्मलेल्या नायर यांचे होलिक्रॉस कॉन्व्हेंट स्कूलमधे शालेय शिक्षण झाले. त्यांनी सांगलीतील वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधून इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी मिळवली. पुढे जमशेदपूर येथून एमबीएचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून व्यावसायिक वाटचाल सुरू केली..त्यांनी युनिलिव्हरच्या ग्लोबल लीडरशिपमध्ये ५०-५० जेंडर बॅलन्स साध्य करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. २०१६ मध्ये त्या पहिल्या महिला, पहिल्या आशियाई व सर्वात तरुण चीफ ह्युमन रिसोर्स ऑफिसर बनल्या. त्या २०२० पर्यंत एक्झिक्युटिव्ह कमिटीच्या सदस्य होत्या. तसेच जानेवारी २०२२ पासून फ्रेंच लक्झरी फॅशन हाऊस चॅनलच्या जागतिक सीईओ म्हणून कार्यरत आहेत. या पदावरच्या त्या पहिल्या महिला, पहिल्या आशियाई आणि तरुण सीईओ आहेत..PM Narendra Modi: दिल्लीत ‘एआय’चा महाकुंभ ‘भारत मंडपम’मध्ये राष्ट्रप्रमुख, उद्योजक अन् तंत्रज्ञांची मांदियाळी.त्यांना युनायटेड किंगडमच्या प्रतिष्ठित ‘डेम कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर’ सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. नायर काही वर्षांपूर्वी होलिक्रॉस कॉन्व्हेंट स्कूलला भेट देण्यासाठी आल्या होत्या. कामाच्या व्यस्ततेतही त्यांनी शाळेला भेट देऊन तिथल्या आठवणींना उजाळा दिला. त्यांनी तत्कालीन मुख्याध्यापिका यांच्याशी संवाद साधल्याची माहिती त्या शाळेचे क्रीडा शिक्षक प्रकाश आबिटकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.