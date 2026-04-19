Engineer End life Ichalkaranji : कामाचे पैसे न दिल्याने अभियंत्याने स्वत:च्या केबीनमध्ये उचललं टोकाचं पाऊल, 'त्या' चिट्टीत नेमकं काय?

Engineer takes extreme step cabin : कामाचे पैसे न दिल्याने होणाऱ्या मानसिक त्रासाला कंटाळून अभियंता व्यावसायिकाने स्वतःच्या कार्यालयात आत्महत्या केली. शब्बीर हुसेन तांबोळी (वय ५५) असे त्यांचे नाव आहे. त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..राहुल बुचडे, पवन कांबळे (दोघे रा. खंजिरे मळा), कृष्णात काशिनाथ सातपुते (वय ३८, रा. आर. पी. रोड) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. यातील सातपुते याला अटक करण्यात आली असून, न्यायालयाने त्याला सोमवार (ता. २०) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..याबाबतची फिर्याद जमीर हुसेन तांबोळी (वय ४७, रा. यशवंत कॉलनी) यांनी दिली. काही दिवसांपूर्वी राहुल बुचडे, पवन कांबळे आणि कृष्णात सातपुते यांनी शब्बीर तांबोळी यांचे कामाचे पैसे बुडवले होते. घटनास्थळी सुसाईड नोट आढळून आली असून, त्यामध्ये संशयित तिघांची नावे स्पष्टपणे नमूद केली आहेत.