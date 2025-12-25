Shivaji University News : कुणाचा फोटो, तर कुणाची नावं चुकली; शिवाजी विद्यापीठाच्या पदवी प्रमाणपत्रात ढिगभर चुका

Kolhapur University Administration Lapses : शिवाजी विद्यापीठाच्या दीक्षान्त समारंभात वितरण केलेल्या पदवी प्रमाणपत्रात कुणाचे छायाचित्र वेगळे, तर कुणाच्या नावात बदल अशा चुका झाल्या आहेत. त्याबाबत विद्यार्थ्यांनी परीक्षा मंडळाकडे तक्रार केली. या चुका दुरुस्त करून नवीन प्रमाणपत्र देण्यासाठी परीक्षा मंडळाने संबधित विद्यार्थ्यांना सोमवारी (ता. २९) विद्यापीठात बोलावले आहे. यातील काही विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या ठिकाणी ही प्रमाणपत्रे सादर करावयाची होती. त्यामुळे त्यांनी या चुकांबद्दल संताप व्यक्त केला..दीक्षान्त समारंभासाठी उपस्थित राहून अनेक विद्यार्थ्यांनी प्रमाणपत्रे स्वीकारली. यातील एमसीए, एमबीए, बी.एस्सी., एम.एस्सी., आदी शाखांतील प्रमाणपत्रांमध्ये संबंधित विद्यार्थ्यांऐवजी दुसरेच छायाचित्र छापले आहे, तर काहींच्या नावात चूक झाली आहे. त्यामुळे उत्साहाने स्वतः हजर राहून प्रमाणपत्र घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा हिरमोड झाला. अनेक विद्यार्थ्यांना पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणानंतर बंगळूर, मुंबई, नोएडा, पुणे आदी ठिकाणी नोकरी लागली आहे. यातील काही विद्यार्थ्यांना संबधित कंपनी व्यवस्थापनाने ३१ डिसेंबरपर्यंत नोकरीसाठीची प्रमाणपत्रे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे अनेकांना या कालावधीत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे..मी सकाळपासून माझे पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्र मिळणार म्हणून खूश होतो. त्यात मला बंगळूर येथील नामांकित कंपनीत नोकरी लागली आहे. त्या कंपनीत मला ३१ डिसेंबरपूर्वी हे प्रमाणपत्र सादर करावयाचे होते. पण, माझ्याच प्रमाणपत्रात माझे छायाचित्र चुकले आहे. ही चूक माझ्या नावे खपविण्याचा प्रयत्न संबंधित विभाग करीत होता; परंतु मला संगणकाचे ज्ञान असल्याने मी अपलोड केलेले छायाचित्र दाखवले. त्यानंतर मला सोमवारी पुन्हा नवीन प्रमाणपत्र घेण्यासाठी बोलावले आहे.- अवधूत जोशी, विद्यार्थी.Shivaji University Protest Violence : ब्रेकिंग! शिवाजी विद्यापीठात एबीव्हीपीच्या आंदोलनाला हिंसक वळण; पोलिस-विद्यार्थींमध्ये झटापट, घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल....पदवी प्रमाणपत्रातील चुकांमुळे विद्यापीठ प्रशासनाचा हलगर्जीपणा पुन्हा एकदा पुढे आला. प्रशासनाने या विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे त्वरित द्यावीत. कोल्हापूरसह सांगली, सातारामधील विद्यार्थी आज पदवी घेण्यासाठी आले होते. त्यातील अनेक जण नोकरीत आहेत. त्यांना त्यांच्या आस्थापनाकडून पदवी प्रमाणपत्र सादर करण्याची मर्यादा ठरवून दिली आहे. याची दखल विद्यापीठ प्रशासनाने गंभीरपणे घ्यावी.- अजिंक्य शिंदे,शहराध्यक्ष, मनसे विद्यार्थी सेना.विविध विद्या शाखांतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र पोस्टाने किंवा स्वहस्ते स्वीकारण्यासाठी अर्ज भरताना योग्य माहिती, नाव, छायाचित्र आहेत का? याबद्दलची खात्री करून घेण्यासाठी सूचना केल्या होत्या. मात्र, त्यातही काही विद्यार्थ्यांनी चुका केल्या आहेत. त्यामुळे नाव, छायाचित्रे चुकण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना सोमवारी त्या दुरुस्त करून तत्काळ नवीन पदवी प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.- डॉ. अजितसिंह जाधव, संचालक, परीक्षा मंडळ, शिवाजी विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.