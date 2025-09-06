Viral Video DYSP Highway : डीवायएसपी, पीआय सांगत आहेत भांडू नका, पण दोन्ही गट इर्षेला पेटून हायवेवर राडा करताना डीवायएसपींनी व्हिडिओ शूट केला अन्...

DYSP Highway Clash Video : माले (ता. हातकणंगले) येथील एक हॉटेलसमोर जयसिंगपूर विभागाचे डीवायएसपी अमोल ठाकूर यांच्यासह हातकणंगले पोलिसांसमोरच तुफान हाणामारी झाली. या हाणामारीचे व्हिडिओ शूटिंग डीवायएसपी ठाकूर यांनी स्वतः केले आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. ४) रात्री साडेदहा वाजता घडली. याबाबतची फिर्याद पोलिस हेड कॉन्स्टेबल हेमंत गुरुलिंग करोशी यांनी दिली आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी की, सांगली-कोल्हापूर मार्गावर हेरले गावाजवळ माले फाटा येथे हे हॉटेल आहे. गुरुवारी रात्री साडेदहा वाजता जयसिंगपूर विभागाचे डीवायएसपी अमोल ठाकूर, पोलिस निरीक्षक शरद मेमाणे हे गणेश उत्सवाच्या निमित्ताने गस्त घालण्यासाठी निघाले होते..त्यावेळी हॉटेलसमोर संशयित अमोल राजेंद्र माळी (वय २९) , प्रसाद नंदकुमार भोपळे (वय २०), प्रथमेश तानाजी ननवरे (वय २३), सोमनाथ बबन माळी (वय २०), तानाजी ननवरे (वय ५०), पोपट सांगावे (वय ३५), रोहित प्रकाश चौगुले (वय २५), दर्शन अमित झावरे (वय १९), दत्तात्रय लक्ष्मण बुरुड (वय ३०. सर्व रा. चोकाक, ता. हातकणंगले), रमेश जयराम गिरी (वय ३२), टिपूसुलतान नबीसाब खतीब (वय ३२), हरीश नबीसाब खतीब (वय ३०) व महंमदहनीफ नबीसाब खतीब (वय २८, सर्व रा. हेरले) हे तेरा जण जोरजोरात आरडाओरडा करून एकमेकांना मारहाण करीत होते..Kolhapur Ganpati 2025 : कोल्हापुरात विषय हार्डच असतो, गणपतीसाठी एक किलोचा सोन्याचा हार; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते अर्पण.त्यावेळी हातकणंगले पोलिस स्टेशनचे पोलिस त्यांना भांडू नका, असे वारंवार समजावून सांगत होते. पण सर्वजण एकमेकांसोबत भांडण करून मारहाण करीत सार्वजनिक शांततेचा भंग करीत होते. घटनास्थळी डीवायएसपी अमोल ठाकूर, पोलिस निरीक्षक शरद मेमाणे उपस्थित होते. त्यांच्यासमोरच हाणामारीचा प्रकार सुरू होता. हाणामारीचे व्हिडिओ शूटिंग डीवायएसपी ठाकूर यांनी स्वतः केले आहे. संशयित तेरा जणांविरुद्ध हातकणंगले पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.