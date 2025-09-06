कोल्हापूर

Viral Video DYSP Highway : डीवायएसपी, पीआय सांगत आहेत भांडू नका, पण दोन्ही गट इर्षेला पेटून हायवेवर राडा करताना डीवायएसपींनी व्हिडिओ शूट केला अन्...

Kolhapur Police : माले (ता. हातकणंगले) येथील एक हॉटेलसमोर जयसिंगपूर विभागाचे डीवायएसपी अमोल ठाकूर यांच्यासह हातकणंगले पोलिसांसमोरच तुफान हाणामारी झाली.
Viral Video DYSP Highway

Viral Video DYSP Highway

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

DYSP Highway Clash Video : माले (ता. हातकणंगले) येथील एक हॉटेलसमोर जयसिंगपूर विभागाचे डीवायएसपी अमोल ठाकूर यांच्यासह हातकणंगले पोलिसांसमोरच तुफान हाणामारी झाली. या हाणामारीचे व्हिडिओ शूटिंग डीवायएसपी ठाकूर यांनी स्वतः केले आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. ४) रात्री साडेदहा वाजता घडली. याबाबतची फिर्याद पोलिस हेड कॉन्स्टेबल हेमंत गुरुलिंग करोशी यांनी दिली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
National Highway
viral video
public unrest
police operation in Maharashtra
DYSP Highway clash

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com