Kolhapur Ashok Saraf : कार्यक्रम अशोक सराफ यांच्या पुरस्काराचा, चर्चा मुश्रीफ, बंटी पाटील, उदय सामंत यांच्या राजकीय टोलेबाजीची, मामाही म्हणाले...

तीन हायलाइट पॉइंट्स :ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांच्या सत्कार सोहळ्यात मंत्र्यांची राजकीय टोलेबाजी प्रेक्षकांचे मनोरंजन ठरली.मंत्री हसन मुश्रीफ, उदय सामंत आणि आमदार सतेज पाटील यांनी एकमेकांना हलक्या फुलक्या शैलीत टोमणे मारले; कार्यक्रमात हास्याचा खळखळाट झाला.अशोक सराफ यांनीही या विनोदी वातावरणावर भाष्य करत “आम्ही कसले कॉमेडियन, यांच्यापेक्षा जबरदस्त विनोद यांना सुचतात” असे म्हणत मंत्र्यांचे कौतुक केले..Ashok Saraf In Kolhapur : ज्येष्ठ अभिनेते, पद्मश्री अशोक सराफ यांना पुरस्कार वितरणाच्या निमित्ताने राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार सतेज पाटील व्यासपीठावर उपस्थित होते. त्यांच्यात रंगलेल्या राजकीय टोलेबाजीने हास्याचा चांगलाच खळखळाट निर्माण केला..मंत्री मुश्रीफ बोलत असतानाच मंत्री सामंत यांचे आगमन झाले. त्यावर ‘उदय नेहमीप्रमाणे आले...’ असा निशाणा साधत ‘मी भोळाभाबडा’ आहे, असे म्हणत आमदार पाटील यांचा त्यांनी चिमटा काढला. त्यावर आमदार पाटील यांनी हात जोडत आता आपण ‘भोळाभाबडा’ सिनेमा काढू, असे उत्तर दिले..Kolhapur Tragedy : क्लासमध्ये ओळख, मैत्रिणीला कोल्हापुरातून उचललं; पंढरपुरात ४ दिवस कोंडलं, कोकणात नेलं पण तिथून पळून गेली अन्....मंत्री सामंत म्हणाले, ‘कोल्हापुरात विरोधक कोण आणि सत्ताधारी कोण कळत नाही. इथे सगळं ‘आमचं ठरलयं’ असेच असते. कलाकारांना तीन तासांसाठी मेकअप करावा लागतो. पण, आम्हाला सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत मेकअप ठेवावाच लागतो. आमच्यातही असे अनेक कलाकार आहेत की जे कधीच मेकअप काढत नाहीत.या पार्श्वभूमीवर श्री. सराफ मनोगत व्यक्त करण्यासाठी उठले आणि त्यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत पॉज घेत ‘ही लढाई फारच इंटरेस्टिंग होती...’ असे सांगून हे असले कलाकार असल्यावर ‘आम्ही कसले कॉमेडियन’ असे भाष्य केले. माझ्यापेक्षा जबरदस्त विनोद यांना सुचतात. माझ्या सत्काराच्या निमित्ताने ते ऐकायला मिळाले, त्याबद्दल मीच माझे आभार मानतो, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले..आम्ही एकमेकांचे दुश्मन नाही...कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री मुश्रीफ यांनी जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका, पदवीधर निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली असल्याचे सांगितले. ‘जमेल तिथे महायुती आणि जमेल तिथे स्वबळावर लढणार असल्याचेही ते म्हणाले. मंत्री सामंत यांनी,‘ स्वबळावर लढायचे की नाही, याचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री घेतील’, असे सांगितले. ‘अशोक सराफ यांच्यासारख्या माणसांचे कौतुक वारंवार होणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षातील आम्ही एकमेकांचे दुश्मन नाही’, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले..संभाव्य FAQsप्र.१: कोणत्या कार्यक्रमात ही राजकीय टोलेबाजी झाली?उ. ज्येष्ठ अभिनेते व पद्मश्री अशोक सराफ यांच्या सत्कार कार्यक्रमात ही टोलेबाजी रंगली.प्र.२: व्यासपीठावर कोणते मान्यवर उपस्थित होते?उ. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि आमदार सतेज पाटील उपस्थित होते.प्र.३: मंत्र्यांच्या वक्तव्यांवर अशोक सराफ यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?उ. “ही लढाई फारच इंटरेस्टिंग होती... माझ्यापेक्षा जबरदस्त विनोद यांना सुचतात” असे म्हणत त्यांनी मंत्र्यांचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.