Panchganga River Incident : ‘दिनक्रमच’ ठरला, काळाचा घाला; वर्षानुवर्षे पोहणाऱ्या कृष्णात मामांना पाण्यानेच कस गिळलं, पंचगंगा नदीवरील घटनेनं सर्वंच अचंबीत

River Drowning News : कोल्हापूर येथील शिंगणापूर बंधाऱ्यावर पोहण्यासाठी गेलेल्या कृष्णात खंडेराव पाटील (वय ५९, रा. प्रयाग चिखली) यांचा पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडून मृत्यू झाला. आठवड्याच्या अंतरावर घडलेल्या या सलग घटनेने शिंगणापूरसह चिखली गावाला धक्का बसला आहे..कृष्णात पाटील यांना पोहण्याची आवड असल्याने ते रोज सकाळी न चुकता पोहण्यासाठी शिंगणापूर बंधाऱ्यावर येत असत. नेहमीप्रमाणे ते बुधवारी (ता. १०) सकाळी सातच्या सुमारास पोहून येतो, असे सांगून घरातून एकटे बाहेर पडले. नेहमीप्रमाणे त्यांनी पाण्यात सुळका मारला. अचानक दम लागून ते पाण्यात बुडले. आजूबाजूच्या लोकांनी त्यांना कसेबसे बाहेर काढले. त्यावेळी ते बेशुद्ध पडले. उपचारासाठी त्यांना सीपीआर रुग्णालयात नेले असता उपचारापूर्वीच त्यांचे निधन झाले..२०१७ - २०२२ या काळात प्रयाग चिखलीतील विकास सेवा सोसायटीत ते संचालक होते. तसेच माजी अध्यक्षही होते. प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक भाऊ, दोन मुले, पुतण्या असा परिवार आहे.आठवड्यात दोन घटनामागील आठवड्यात गुरुवारी (ता. ४) याच नदीत मानस कांबळे या चिमुकल्याचा बुडून मृत्यू झाला होता. काही दिवसांच्या अंतरावर घडलेल्या या दुसऱ्या दुर्घटनेमुळे नदी परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..महापालिकेकडून सुरक्षिततेच्या उपाययोजना हव्यातशिंगणापूर बंधारा हा महापालिकेच्या नियंत्रणात येतो; पण पालिका प्रशासनाकडून येथे सुरक्षिततेच्या उपाययोजना रामभरोसे आहेत. बंधारा परिसरात नदीकाठावर सुरक्षित अंतरावर जाळी मारणे, तसेच आवश्यक ठिकाणी सुरक्षा कठडे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे अत्यावश्यक बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.