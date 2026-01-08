Fake Liquor Bottles : भेसळ इंग्लिश नजराणा! नामांकित ब्रँडची दारू विक्री, घरातच काढला कारखानाच; ऐन निवडणुकीत मोठी कारवाई

Branded Liquor Adulteration Kolhapur : भेसळयुक्त बनावट दारू बनवून विक्रीसाठी घेऊन जाणाऱ्या दशरथ जालिंदर कुंभार (वय २९, रा. माळवाडी, भेंडवडे, हातकणंगले, सध्या रा. निळे, ता. शाहूवाडी) याला सापळा रचून पकडले. बोरपाडळे (ता. पन्हाळा) येथे केलेल्या कारवाईत त्याच्या ताब्यातील दुचाकीवर बनावट मद्याच्या बाटल्यांचे तीन बॉक्स आढळले, तर हातकणंगलेतील मौजे तासगावमध्ये राहणारा जयदीप रघुनाथ कांबळे (वय ३६) हा घरातच ही दारू बनवत असल्याचे समोर आले. त्याच्या घरीही छापा टाकून मद्याचे आणखी तीन बॉक्स जप्त केले..अधिक माहिती अशी, पन्हाळा ते शाहूवाडी मार्गावरून भेसळयुक्त दारूची वाहतूक सुरू असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक स्नेहलता नरवणे व उपअधीक्षक युवराज शिंदे यांना मिळाली होती. मंगळवारी या मार्गावरील बोरपाडळे फाट्यावर सापळा रचला होता. मोपेडवरून आलेल्या संशयित दशरथ कुंभारला पकडून तपासणी केली असता मद्याच्या बाटल्या आढळल्या. नामांकित ब्रॅन्डचे स्टीकर लावून हे मद्य बाजारात विकले जात असल्याचे समोर आले..मौजे तासगावात बनवली दारूसंशयित कुंभार याच्याकडे केलेल्या चौकशीत त्याने हातकणंगले तालुक्यातील मौजे तासगावमधून हे मद्य खरेदी केल्याचे सांगितले. पथकाने तातडीने मौजे तासगावमधील संशयित जयदीप कांबळेच्या घरावर छापा टाकला. याठिकाणीही मद्याच्या विविध ब्रॅन्डच्या बाटलीत भेसळयुक्त मद्य भरल्याचे आढळले. भेसळयुक्त मद्याचे तीन बॉक्स जप्त केले..Kolhapur Crime : छायाचित्रकाराचा व्यवसाय कमी झाल्याच्या रागातून सुपारी; तरुणाचे अपहरण करून साडेचार लाखांची लूट.ऐन निवडणुकीत भेसळयुक्त दारूचा सुळसुळाट....काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकीतही पेठवडगावमध्ये भेसळयुक्त दारू बनविणाऱ्या एकास अटक केली होती. सध्या महापालिका निवडणूका सुरू असल्याने याच काळात पुन्हा भेसळयुक्त दारू आढळली. मद्यार्क, रसायन मिसळून बनवलेल्या मद्याने जीविताचा धोकाही निर्माण होतो. या मद्याचे खरेदीदारही शोधण्याची आवश्यकता आहे..संशयितांना दोन दिवस कोठडीसंशयित कुंभार व कांबळे याला पन्हाळा न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने दोघांनाही दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. अशा प्रकारे कोठे भेसळयुक्त दारू, गोवा बनावटीच्या मद्याची विक्री होत असल्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन अधीक्षक स्नेहलता नरवणे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.