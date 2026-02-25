Kolhapur MSEDCL : कृषिपंपांची बनावट वीज बिल थकबाकी शेतकऱ्यांच्या माथी; राज्य इरिगेशन फेडरेशनचा आरोप

कोल्हापूर : कृषिपंपांची बनावट वीज बिलाची आकारणी करण्यासह पोकळ थकबाकी दाखवून महावितरण शेतकऱ्यांची बदनामी व शासनाची फसवणूक करीत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील-किणीकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला..तसेच महावितरणकडे ९६ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असून, त्यापैकी ७६ हजार कोटी ही कृषिपंपांची आहे, असे सांगितले जात असले तरी त्याचा खुलासा होत नाही, असेही किणीकर म्हणाले..Kolhapur MSEDCL : महावितरणने शेती ‘फीडर’ला तातडीने मीटर बसवावे; राज्य इरिगेशन फेडरेशनची राज्य शासनाकडे मागणी.पत्रकात म्हटले आहे , महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीसाठी डिसेंबरपर्यंत ‘आयपीओ’चे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यापूर्वी कृषी व्यवसाय वेगळा करू, जो एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे आमचे ध्येय आहे, असे कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांचे म्हणणे आहे. कृषी विभाग एक स्वतंत्र कंपनी म्हणून तयार केली जाईल. .महावितरणकडे एकूण ९६ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ज्यापैकी सुमारे ७६ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी ही कृषिपंपाची आहे, याचा खुलास होत नाही. महावितरणचे महाराष्ट्रात साधारणत: ४७ लाख ९७ हजार कृषिपंपधारक आहेत. .MSEDCL Electricity : ‘महावितरण’ची १० टक्केच बिले वसूल थकबाकी २५ कोटींवर; उर्वरित वसुलीसाठी केवळ महिना, यंत्रणेची पळापळ.यापैकी केवळ १८ लाख कृषिपंपधारकांनाच कंपनीने वीज मीटर बसविलेले आहेत. बाकीच्या कृषिपंपांना मीटर बसविलेले नाहीत. त्यांचा वीज वापर व वीज बिल महावितरणकडून अंदाजे घेतलेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.