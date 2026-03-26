Agriculture Fraud: बनावट खत निर्मिती करणाऱ्या कंपनीवर तातडीने कारवाई करा; महाडिक यांची मागणी, शेतकरी चिंतेत

कोल्हापूर : महाराष्ट्रात निकृष्ट दर्जाचे बियाणे आणि बनावट खतांची विक्री होत असल्यामुळे, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारने अशा बनावट कंपन्यांवर तत्काळ कारवाई कारावी. तसेच राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी संसदेच्या अधिवेशनात केली..खासदार महाडिक म्हणाले, 'महाराष्ट्रात निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांची आणि खतांची विक्री होत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बनावट बियाण्यांमुळे पिकांची उगवण कमी होत आहे. उत्पादनात मोठी घट होत आहे. त्यातून शेकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान वाढत आहे. बनावट खतांमुळे जमिनीची सुपीकता कमी होत आहे..पिकांवरही विपरीत परिणाम होत आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी हा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून, सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे. शेतकरी मोठ्या आशेने बियाणे आणि खत खरेदी करतो. पण, तेच खत निकृष्ट निघाले, तर त्याला प्रचंड आर्थिक फटका बसत आहे. बियाणे आणि खतांच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र चौकशी करावी. .बाधित शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई द्यावी. शासकीय तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम करा. दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तंबाखूविरोधी जाहिराती प्रसारीत केल्या जातात, त्याच पद्धतीने बनावट बियाणे आणि खतांविरोधातही शासनाने जनजागृती मोहीम सुरू करावी.'