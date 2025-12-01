Ichalkarnji Crime : हातकणंगलेत पोलिसांची धडक कारवाई! आठ लाखांची बनावट दारू जप्त; मुसा जमादारसह टोळी अटकेत

कोल्हापूर : बनावट दारू निर्मिती करून त्याची वाहतूक करणाऱ्या संशयित मुसा अब्दुलरजाक जमादार (वय ३६, रा. कोरोची, हातकणंगले) याच्यासह टोळीला पकडण्यात आले. त्यांच्याकडून ६३ लिटर बनावट दारू व मद्य असा सुमारे आठ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. .निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरणी राहुल अशोक लोहार (२१), संतोष विलास खाडे (२८, दोघे रा. कोरोची, हातकणंगले), रविराज विनायक कोठावळे (२५, रा. मजले, ता. हातकणंगले) या त्याच्या साथीदारांनाही पकडण्यात आले. .Kolhapur Crime : लग्न सोहळ्यासाठी आलेल्या 7 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार; कात्यायनी मंदिर परिसरात उसाच्या शेतात नेऊन....हातकणंगलेतील आळते गावाजवळ सापळा रचून वाहनासह चौघांना पकडण्यात आले. संशयित मुसा जमादार हा पोलिस रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून त्याच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तो बनावट दारू बनवत असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक स्नेहलता नरवणे यांना मिळाली होती. .त्यांचे पथक अनेक दिवसांपासून त्याच्या मागावर होते. निवडणुकांच्या काळात बनावट दारू बाजारात आणण्याची तयारी मुसा आणि त्याचे साथीदार करीत होते. आज तो दारूसाठा घेऊन निघाल्याची माहिती मिळताच आळतेजवळ सापळा रचून त्याला पकडण्यात आले..Kolhapur Election : शेवटच्या दिवशी मतदारांशी संपर्क वाढवण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ; घराघरांत जाऊन साधला थेट संवाद.बनावट दारू कोणासाठी...?संशयित टोळी बनावट दारू कोठे बनवते, किती दिवसांपासून हा प्रकार सुरू आहे, साहित्य कोठून खरेदी केले? याचा पुरवठा कोणाला केला जाणार होता? अशा प्रश्नांची उकल अद्याप झालेली नाही. .चारही संशयितांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली असून ही माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. उपअधीक्षक युवराज शिंदे, निरीक्षक सदानंद मस्करे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभयकुमार साबळे, अजय वाघमारे, कांचन सरगर, विलास पवार, सुशांत बनसोडे, सचिन लोंढे, धीरज पांढरे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..जिल्ह्यात दुसरा प्रकारपेठवडगाव येथेही बनावट दारू तयार करणाऱ्या रणजित कांबळे (रा. पेठवडगाव) याच्या घरावर १३ नोव्हेंबराला छापा टाकण्यात आला होता. त्यानेही मद्यार्काचा वापर करून स्वतःच्या घरीच बनावट मद्य बनवले होते. असाच प्रकार पुन्हा हातकणंगले तालुक्यात उघडकीस आल्याने बनावट दारूचा हातकणंगले तालुक्यात सुळसुळाट दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.