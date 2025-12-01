कोल्हापूर

Ichalkarnji Crime : हातकणंगलेत पोलिसांची धडक कारवाई! आठ लाखांची बनावट दारू जप्त; मुसा जमादारसह टोळी अटकेत

₹8 Lakh Worth Fake Liquor : बनावट दारू निर्मिती करून त्याची वाहतूक करणाऱ्या संशयित मुसा अब्दुलरजाक जमादार (वय ३६, रा. कोरोची, हातकणंगले) याच्यासह टोळीला पकडण्यात आले.
कोल्हापूर : बनावट दारू निर्मिती करून त्याची वाहतूक करणाऱ्या संशयित मुसा अब्दुलरजाक जमादार (वय ३६, रा. कोरोची, हातकणंगले) याच्यासह टोळीला पकडण्यात आले. त्यांच्याकडून ६३ लिटर बनावट दारू व मद्य असा सुमारे आठ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

