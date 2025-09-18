Fake Massege Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाची बनावट मेसेजद्वारे फसवणूक, अब्दुललाटच्या दोघांवर गुन्हा; का आहे नेमकं प्रकरण?

Kolhapur Fraud News : वित्तीय कंपनीशी तडजोड खर्चाचे चार कोटी १० लाख रुपये भरल्याचा बनावट बँकेचा बनावट ‘यु.टी.आर.’ मेसेज तयार करून सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचा प्रकार उघड झाला. सर्वोच्च न्यायालय आणि संबंधित वित्तीय कंपनीची फसवणूक केल्याप्रकरणी अब्दुललाट येथील चैतन्य बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संचालक दशरथ गणपती काळे व सूरज कणसे यांच्याविरोधात कुरुंदवाड पोलिस ठाण्यात आज फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. भरत इंद्रसेन जयकर (वय ५५, रा. औक्सिलो फिन्सर्व प्रा. लि., अंधेरी (पूर्व) यांनी फिर्याद दिली..याबाबत कुरुंदवाड पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : चैतन्य बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळाने शाळेच्या कामासाठी औक्सिलो फिन्सर्व प्रा. लि. या कपंनीकडून कर्ज घेतले होते. दशरथ काळे या संस्थेचे संचालक असून, या प्रकरणातील दुसरे संशयित सूरज कणसे ए. एस. के. इनव्हेस्टमेंट व फायनान्स कंपनीमध्ये नोकरीस आहेत. संबंधित कंपनी व चैतन्य संस्थेमध्ये थकीत कर्जाबाबत न्यायालयात दावा सुरू आहे..दरम्यानच्या काळात शिक्षण संस्था औक्सिलो फिन्सर्व कंपनीकडे कर्जाची तडजोड रक्कम म्हणून साडेचार कोटी रक्कम भरणार होती; मात्र काळे याने केवळ चाळीस लाख रुपये इतकी रक्कम भरले आणि उर्वरित चार कोटी दहा लाख रुपये थकीत रक्कम भरल्याचा बनावट बँकेचा बनावट ‘यु.टी.आर. मेसेज’ तयार करून साडेचार कोटी रुपये भरल्याचे भासवले..Supreme Court : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घ्या, सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश.तसेच कर्ज खाते बंद केल्याचा, सेटलमेंट पत्राचा ई-मेल, कंपनीच्या नावे बनावट पत्र तयार केले. त्यावर वित्तीय कंपनीचा शिक्का बनवून फिर्यादी जयकर यांची बनावट सही केली. ही खोटी व बनावट कागदपत्रे ७ ऑगस्ट २०२५ ला बनविली. तसेच सर्व कागदपत्रे खरी असल्याचे भासवून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही सादर केले. याद्वारे सर्वोच्च न्यायालय आणि औक्सिलो फिन्सर्व प्रा. लि. कंपनीची फसवणूक केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.