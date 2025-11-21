कोल्हापूर

Kolhapur Crime News: चुटकीवाल्या बाबाच्या दरबारावर छापा, प्राण्यांच्या कवट्या, गंडेदोरे, दारूच्या बाटल्यांसह साहित्य जप्त

Tantrik’s Fraud: वेगवेगळ्या समस्यांवर एका चुटकीत उपाय करण्याचा दावा करणाऱ्या ‘चुटकीबाबा’ म्हणजेच सनी रमेश भोसले (रा. टिंबर मार्केट) याच्याविरोधात करवीर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी आज नाना पाटीलनगरात भरणाऱ्या त्याच्या दरबारावर छापा टाकला. प्राण्यांच्या कवट्या, गंडेदोरे, काळ्या बाहुल्यांसह साहित्य जप्त करण्यात आले.
Tantrik’s Fraud

Tantrik’s Fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: वेगवेगळ्या समस्यांवर एका चुटकीत उपाय करण्याचा दावा करणाऱ्या ‘चुटकीबाबा’ म्हणजेच सनी रमेश भोसले (रा. टिंबर मार्केट) याच्याविरोधात करवीर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. गुप्तधन, भूतबाधा दूर करणे, लग्न जुळवून देणे अशा कारणांसाठी त्याने ४५ हजार रुपये घेतल्याची तक्रार गणेश विश्वास काटकर (रा. उत्तरेश्वर पेठ) यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
crime
raid
police investigation
Superstition Elimination Committee
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com