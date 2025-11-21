Kolhapur Crime News: चुटकीवाल्या बाबाच्या दरबारावर छापा, प्राण्यांच्या कवट्या, गंडेदोरे, दारूच्या बाटल्यांसह साहित्य जप्त

कोल्हापूर: वेगवेगळ्या समस्यांवर एका चुटकीत उपाय करण्याचा दावा करणाऱ्या ‘चुटकीबाबा’ म्हणजेच सनी रमेश भोसले (रा. टिंबर मार्केट) याच्याविरोधात करवीर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. गुप्तधन, भूतबाधा दूर करणे, लग्न जुळवून देणे अशा कारणांसाठी त्याने ४५ हजार रुपये घेतल्याची तक्रार गणेश विश्वास काटकर (रा. उत्तरेश्वर पेठ) यांनी दिली. .दरम्यान, पोलिसांनी आज नाना पाटीलनगरात भरणाऱ्या त्याच्या दरबारावर छापा टाकला. प्राण्यांच्या कवट्या, गंडेदोरे, काळ्या बाहुल्यांसह साहित्य जप्त करण्यात आले. पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, अंधाऱ्या खोलीत महिला, पुरुषांवर मंत्र टाकून, चुटकी वाजवत भूतबाधा दूर करण्याचा दावा मांत्रिक सनी भोसले करीत होता. हातात त्रिशूळ, रुद्राक्ष माळा, भंडारा घेऊन असे प्रकार करतानाचे त्याचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. .Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.मात्र, त्याच्याविरोधात तक्रार दाखल झाली नव्हती. फिर्यादी गणेश काटकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांना कामावरून कमी केल्यानंतर घरगुती वाद होत होते. त्यांच्या कामात यश येत नसल्याचा गैरसमज झाल्याने एका मित्राने काटकर यांना भोंदूबाबा सनी भोसले याच्या दरबारात नेले. .यावेळी भोंदू बाबा भोसले याने होमहवन करून भूतबाधा दूर करतो, गुप्तधन मिळवून देतो, लग्ने ठरवून देतो, मुलगा होण्याचे औषध देतो, घरातले कोणतेही संकट एका चुटकीत दूर करतो, असे दावे केले. तसेच काटकर यांच्यावर नऊ करणी झाल्या असून, त्या दूर करण्यासाठी ६५ हजार रुपयांची मागणी केली..Akola Crime: जुन्या वादाने गाठली क्रूरतेची परिसीमा; बेपत्ता अक्षय नागलकरची हत्या, आठ आरोपींचा कटात समावेश, चार अटकेत.काटकर यांनी फेब्रुवारी ते मे २०२५ या कालावधीत त्याला ४५ हजार रुपये दिले. परंतु, कोणतेही काम न झाल्याने आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. याबाबत त्यांनी करवीर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्यानंतर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला. संशयित भोंदूबाबा गेल्या काही दिवसांपासून पसार आहे. दरबारात कवट्या, गंडेदोरे, बैठक....संशयित भोंदूबाबा सनी भोसले हा टिंबर मार्केटमध्ये राहत होता. पण, काटकर यांना फुलेवाडी रिंगरोडवरील नाना पाटीलनगरात भरणाऱ्या दरबारात नेण्यात आले. पोलिसांनी आज त्या दरबारात छापा टाकला. याठिकाणी विविध देवदेवतांच्या मूर्ती, फोटो, बैठक व्यवस्था, यज्ञ, गंडेदोरे, हळद, कुंकू, काळ्या बाहुल्या, भंडारा, मृत प्राण्यांच्या कवट्या, दारूच्या बाटल्या असे साहित्य मिळन आले. छाप्यावेळी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सीमा पाटील, गीता हासूरकर, रमेश वडणगेकर, अनिल चव्हाण उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.