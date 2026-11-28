Farande Baba Passed Away : श्री क्षेत्र विठ्ठल बिरदेव पट्टणकोडोली येथील यात्रेचे मुख्य मानकरी आणि ‘फरांडे बाबा’ नावाने परिचित असलेले विश्वनाथ नारायण वाघमोडे (वय १०२) यांचे आज दुपारी १ वाजून १८ मिनिटांनी निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पाच मुले, चार मुली, सुना, जावई, दोन बहिणी आणि नातवंडे असा १५० हून अधिक सदस्यांचा परिवार आहे. त्यांच्या निधनाची वार्ता समजताच महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील हजारो भक्तांनी अंत्यदर्शनासाठी आणि अंत्यविधीसाठी अंजनगाव खे. येथे गर्दी केली..फरांडे बाबा यांचा जन्म ९ नोव्हेंबर १९२४ रोजी अंजनगाव खे. येथील मेंढपाळ कुटुंबात झाला. वडील नारायण महादूबुवा व आई लक्ष्मीबाई यांच्या पोटी जन्मलेल्या बाबांनी वडिलोपार्जित परंपरेनुसार १९५२ पासून अंजनगाव खे. ते पट्टणकोडोली अशी महिनाभराची पायी वारी सुरू ठेवली होती. पट्टणकोडोली येथील श्री विठ्ठल बिरदेव देवस्थानच्या यात्रेत भाकणूक करण्याचा मुख्य मान अंजनगाव खे. येथील खेलोबा देवस्थानच्या गादीवरील पुजाऱ्याकडे आहे. मुख्य मानकरी आणि भाकणूक सांगणारे म्हणून त्यांची ख्याती होती. पंचक्रोशीतील सामाजिक आणि कौटुंबिक प्रश्नांवर बाबांचा शब्द अंतिम मानला जात असे..पंढरीत दिवाळीचे पहिले स्नानआदमापूर येथील संत बाळूमामा दरवर्षी पट्टणकोडोली यात्रेसाठी पायी वारी करून महाप्रसादाची पंगत घालत असत. या पंगतीत ते फरांडे बाबांसोबत बसून भोजन करत. बाबांनी वयाच्या २५ व्या वर्षांपासून घरात दिवाळीचे पहिले स्नान केले नाही. पट्टणकोडोलीहून पायी परतताना वाटेत दिवाळी येत असल्याने त्यांचे पहिले स्नान दरवर्षी पंढरपूर येथील चंद्रभागा नदीत होत असे. वाढत्या वयामुळे फरांडे बाबांना भाकणूक करणे शक्य होत नसल्याने सध्या हा मान त्यांचे नातू खेलुदेव ऊर्फ नानादेव वाघमोडे फरांडे महाराज यांच्याकडे आहे..Pattankodoli Birdev Yatra Farande Baba Bhakanuk : राज्यासह केंद्रात राजकीय उलथापालथ होईल, देशात आंदोलने होतील; पट्टणकोडोली फरांडे बाबांची भाकणूक उत्साहात संपन्न.संत बाळूमामांसोबत भोजनाचा योगआदमापूर येथील संत बाळूमामा दरवर्षी पट्टणकोडोली यात्रेसाठी पायी वारी करून महाप्रसादाची पंगत घालत असत. या पंगतीत ते स्वतः फरांडे बाबांसोबत बसून भोजन करत असत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.