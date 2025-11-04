Sugarcane Rate Issue : ऊसदरासाठी तरुण शेतकऱ्याचा विष घेण्याचा प्रयत्न, पोलिस प्रशासनाची तारांबळ

Sugarcane Panic in karnataka : पाच दिवसांपासून निपाणी-मुधोळ राज्य महामार्गावर गुर्लापूरजवळ सुरू असलेल्या ऊसदराच्या आंदोलनात सोमवारी (ता. ३) शेतकऱ्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याने गोंधळ उडाला. यावेळी पोलिस प्रशासनाची तारांबळ उडाली. शेतकऱ्यावर उपचार सुरू असून, प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात आले..रविवारी रात्री जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन व पोलिस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन सांगितले, की इतर मागण्या मान्य झाल्या आहेत. शेतकरी रस्त्यावर बसणे योग्य वाटत नाही. कारखानदारांना आम्हीही लवकर बिल घोषित करून वाढवून देण्यासाठी तगादा लावला आहे. त्याशिवाय वजन काटा व इतर काही मागण्या केलेल्या त्या मान्य केल्या आहेत. आता कारखानदारांनी थोडे बिल वाढवून द्यावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..रात्रंदिवस आंदोलन सुरू असूनही कारखानदारांकडून तोडगा निघत नसल्याने शेतकरी संतप्त होत आहेत. त्यातून गुर्लापूरच्या आंदोलनाचे लोण आता इतर भागांतही सुरू आहे. पाच दिवस होऊनही कारखानदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने रायबाग तालुक्यातील अलखनूर येथील लक्कप्पा लक्ष्मण गुणदाळ या तरुण शेतकऱ्याने विष घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. लागलीच शेतकरी व पोलिसांनी त्याला हारुगेरी येथील रुग्णालयात दाखल केले. त्याच्यावर उपचार सुरू असून, प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात आले. पोलिस बंदोबस्त वाढविला आहे..Kolhapur Sugarcane : शेतकरी नेत्यांनी घसा कोरडा होईपर्यंत भूमिका मांडली पण कारखानदारांनी काय केलं?; साखर सहसंचालकही हतबल, ऊस आंदोलनाचं पुढं काय....रविवारपासून अनेक शेतकरी नेते येथे दाखल झाले आहेत. कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे अध्यक्ष चुन्नाप्पा पुजारी व शशिकांत पडसलगी यांच्या नेतृत्वाखील हजारो शेतकरी येथे आंदोलनात उतरले आहेत. रविवारपासून दोन दिवस येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही उपस्थिती लावली आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला कर्नाटक-महाराष्ट्रातून जोर लागला आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कारखानदारांशी चर्चा सुरू असून, बिलाबाबत तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.