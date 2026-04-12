कोल्हापूर

forest Animal Attack: गव्याच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा मृत्यू; चांदे पैकी पाल खुर्दमध्ये घटना, शिंग घुसले छातीत अन् पंधरा फुटांवर फेकले!

gaur Attack Details and forest department Response: पाल खुर्दमध्ये काजू बागेची राखण करताना गव्याचा हल्ला; शिंग छातीत घुसल्याने शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू, सहा वर्षांत तेरा हल्ल्यांनी परिसर दहशतीत
Scene from Chandepaki Pal Khurd where a farmer lost his life in a fatal gaur attack

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धामोड : चांदे पैकी पाल खुर्द (ता. राधानगरी) येथे काजूच्या बागेची राखण करण्यासाठी राहीचे वावर नावाच्या शेतात गेलेल्या शेतकऱ्यावर गव्याने हल्ला केला. गव्याचे शिंग त्यांच्या छातीत घुसले. यामध्ये त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. शामराव कोंडिबा कोराणे (वय ७०, रा. पाल खुर्द) असे त्यांचे नाव आहे. ही घटना आज दुपारी दोन वाजता घडली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Farmer
death
attack
Forest
district
Wildlife
Forest department
forest animals

