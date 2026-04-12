forest Animal Attack: गव्याच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा मृत्यू; चांदे पैकी पाल खुर्दमध्ये घटना, शिंग घुसले छातीत अन् पंधरा फुटांवर फेकले!

धामोड : चांदे पैकी पाल खुर्द (ता. राधानगरी) येथे काजूच्या बागेची राखण करण्यासाठी राहीचे वावर नावाच्या शेतात गेलेल्या शेतकऱ्यावर गव्याने हल्ला केला. गव्याचे शिंग त्यांच्या छातीत घुसले. यामध्ये त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. शामराव कोंडिबा कोराणे (वय ७०, रा. पाल खुर्द) असे त्यांचे नाव आहे. ही घटना आज दुपारी दोन वाजता घडली. .कोल्हापुरातील सीपीआर पोलिस चौकीत याची नोंद आहे. कोराणे सकाळी अकराच्यादरम्यान जंगलाशेजारी असलेल्या आपल्या काजूच्या बागेच्या राखणीसाठी गेले होते. सध्या काजूचा हंगाम सुरू आहे. येथे गावाशेजारी असलेल्या जंगल क्षेत्रामुळे सातत्याने गव्यांचा उपद्रव आहे. गव्यांकडून पिकांचे नुकसान होते. गव्यांचा कळप दुपारी बाराच्यादरम्यान गावाशेजारी आल्याने शेतकऱ्यांनी हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी बिथरलेल्या गव्याने बेसावध असलेल्या शामराव यांना जोराची धडक दिली..गव्याचे शिंग त्यांच्या छातीत घुसल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली. यामध्ये त्यांचा जागेवरच मृत्यू झाला. त्यांना रुग्णवाहिकेतून सीपीआरमध्ये येथे दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, दोन विवाहित मुली असा परिवार आहे. परिक्षेत्र वन अधिकारी विशाल पाटील सीपीआरमध्ये दाखल झाले..सहा वर्षांत तेरा घटनापरिसरात शेतकऱ्यांवर सातत्याने गव्यांचे हल्ले होतात. गेल्या सहा वर्षांत अशा हल्ल्यांच्या तेरा घटना झालेल्या आहेत. याबाबत वन विभाग हतबल असल्याचे दिसते..पंधरा फुटांवर फेकलेगवा जंगलातून दुपारी एकला पाल खुर्द गावातलोकांनी आरडाओरड केल्याने तो बिथरलाप्राथमिक शाळेच्या मागील बाजूने तो जंगल दिशेने निघालाकाजूच्या झाडाखाली शेतकरी शामराव विश्रांती घेत होतेलोकांचा आरडाओरडा ऐकून त्यांना जाग आलीत्या क्षणी गव्याने त्यांच्यावर हल्ला केलागव्याने त्यांच्या उजव्या बरगडीत शिंग घुसवलेमानेला हिसडा देत गव्याने त्यांना पंधरा फुटांवर फेकले