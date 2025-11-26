Kolhapur Farmer : शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! कर्जमाफीचा निर्णय लवकरच, बावनकुळेंची कोल्हापुरात ग्वाही

हुपरी : ‘शेतकऱ्यांच्या तब्बल २७ हजार कोटी रुपयांच्या कृषी पंपाच्या वीज बील माफीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. गरीब शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णयही लवकरच घेतला जाणार आहे. हुपरी पालिकेची सत्ता महायुतीकडे द्या, विकासकामांसाठी निधी द्यायला कुठेही कमी पडणार नाही’, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे दिली..येथील नगरपालिका निवडणुकीतील भाजप महायुतीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार मंगलराव माळगे व नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे.farmer Loan Waiver Maharashtra: शेतकरी कर्जमाफीबाबत महायुती सरकारचा मोठा निर्णय! खुद्द फडणवीसांनीच केली घोषणा, म्हणाले....खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, आमदार राहुल आवाडे, अशोकराव माने, प्रथम नगराध्यक्षा जयश्री गाट, माजी आमदार सुजित मिणचेकर, सूरज बेडगे, सुभाष गोटखिंडे आदी उपस्थित होते..मंत्री बावनकुळे म्हणाले, ‘राज्य सरकार सरकारी जागांवरील घरे कायम करण्याबरोबरच सर्वसामान्य कुटुंबांसाठी घरकुले उपलब्ध करून देणार आहे. हुपरी शहरात केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकाधिक योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी भाजप महायुतीची सत्ता येणे गरजेचे आहे.’.Farmer loan Waiver: 'शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समिती गठित'; मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष.आमदार राहुल आवाडे म्हणाले, ‘दिल्ली, महाराष्ट्रमध्ये जे घडले तोच पॅटर्न हुपरीत घडणार आहे. पालिका इमारत, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा सुशोभीकरणासाठी निधी, आदी विकासकामांसाठी सरकारकडून भरभरून निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. ’माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, खासदार महाडिक, धैर्यशील माने, माजी आमदार मिणचेकर यांचीही यावेळी भाषणे झाली. महायुतीमध्ये मतभेद नाहीत..कोल्हापूर : ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी गडबड झाल्याने काँग्रेस आणि भाजपचे कार्यकर्ते एकत्र निवडणूक लढवत आहेत. निवडणुकीनंतर त्याबाबत विचार करू; मात्र महायुतीमध्ये कोणतेही मनभेद, मतभेद नाहीत. .हुपरी नगरपरिषदेतील सर्वच जागांवर ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा घेऊन आमचे उमेदवार निवडून येतील,’ असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. हुपरी येथील सभेनंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला..ते म्हणाले, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काही ठिकाणी स्थानिक आघाड्या झाल्या आहेत. त्यामध्ये काँग्रेस आणि भाजप कार्यकर्ते एकत्र निवडणूक लढवत आहेत. निवडणुकीनंतर याबाबत विचार करू, मात्र याचा कोणताही परिणाम महायुतीवर होणार नाही..विविध योजनांचा लाभ देणारमंत्री बावनकुळे म्हणाले, हुपरी शहराचा संपूर्ण सिटी सर्व्हे करायचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या आधीच राज्य सरकारने घेतला असून, एक रुपयाही न घेता प्रत्येक घराला प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे. जेणेकरून लोकांना विविध शासकीय योजनांचा तसेच वित्तीय सेवांचा लाभ मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.