Kolhapur Jaggery Market : कोल्हापुरात ‘अन्न औषध’ विभाग सतर्क; कारवाईच्या भितीने गूळ उत्पादन बंद, मार्केटमध्ये गुळाची आवक घटली

Kolhapur Food and Drug Administration : आक्षेपार्ह रसायने वापरून तयार केलेल्या गुळावर अन्न औषध प्रशासनाच्या कारवाईची शक्यता आहे. त्यामुळे गूळ उत्पादकांनी तूर्त गूळ उत्पादन बंद ठेवले आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या शाहू मार्केट यार्डात गुळाची आवक घटली आहे. परिणामी, गूळ सौदे बंद सदृश स्थिती आहे..यंदाचा गूळ हंगाम संपला आहे. मोजक्यांच काही गुऱ्हाळ घरांवर एक ते पाच किलोचे गूळ रवे बनवले जात आहेत. रोज पाच ते सहा हजार गूळ रव्यांची आवक होते. यंदा गुळाला ४२०० ते ४७०० रुपयांपर्यंत भाव आहे. सद्या आवक कमी झाल्याने दोन दिवस आड गूळ सौदे सुरू आहेत..यात अनेक गुऱ्हाळ घरांवर साखरमिश्रित गूळ, तर काही ठिकाणी खाद्य रंगही वापरले जात असल्याचे सांगण्यात येते, अशात अन्न औषध प्रशासनाने खाद्य पदार्थात आक्षेपार्ह रसायनिक घटक आढळल्यास कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे रासायनिक घटकांचा वापर करून गूळ बनविणाऱ्या गुऱ्हाळ घरांची तपासणी होण्याची शक्यता आहे..हीच बाब गांभीर्याने घेऊन काही गुऱ्हाळ घर मालकांनी यंदाच्या हंगामातील गूळ निर्मिती लवकरच थांबवली, तर काही जण बाहेरच्या गावातील ऊस आणून गूळ निर्मिती करीत होते. त्यांनीही गुळ निर्मिती कमी केली. परिणामी, बाजारात येणाऱ्या गुळाची आवक घटली आणि कारवाईच्या धास्तीने गुऱ्हाळ घरे बंद ठेवल्याने बाजार पेठेतील उलाढाल मंदावली आहे..FDA Action: बेकायदेशीर औषधव्यवसायावर एफडीएचा धडाका; पुणे-कोल्हापुरात २५ लाखांचा साठा जप्त.साठवणूक करणारेही काळजीतहंगाम संपल्याने मार्केट यार्डात गूळ सौदे कमी झाले असेल, तरी काही व्यापाऱ्यांकडे बारमाही गूळ मिळतो. कर्नाटक सीमा भागात खरेदी केलेला गूळ कोल्हापुरात पॅकिंगकरून किंवा गोदामात ठेवून ते गरजेनुसार बाहेरच्या राज्यात पाठवला जातो. असा साठवणूक करणाऱ्यांनाही कारवाईची धास्ती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.