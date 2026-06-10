कोल्हापूर

Kolhapur Jaggery Market : कोल्हापुरात ‘अन्न औषध’ विभाग सतर्क; कारवाईच्या भितीने गूळ उत्पादन बंद, मार्केटमध्ये गुळाची आवक घटली

Jaggery supply decline : कारवाईच्या भीतीमुळे कोल्हापुरातील काही गूळ उत्पादकांनी उत्पादन थांबवले आहे. त्यामुळे बाजारात गुळाची आवक कमी झाली असून व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Kolhapur Jaggery Market

Kolhapur Jaggery Market

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Food and Drug Administration : आक्षेपार्ह रसायने वापरून तयार केलेल्या गुळावर अन्न औषध प्रशासनाच्या कारवाईची शक्यता आहे. त्यामुळे गूळ उत्पादकांनी तूर्त गूळ उत्पादन बंद ठेवले आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या शाहू मार्केट यार्डात गुळाची आवक घटली आहे. परिणामी, गूळ सौदे बंद सदृश स्थिती आहे.

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