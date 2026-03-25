Firozabad to Kolhapur : काकणाचा चुडा, सौभाग्याचं लेणं; बांगड्यांच्या व्यापाराला कोल्हापुरात मोठी मागणी

कोल्हापूर : ''बांगड्या भरीते एका रुपयाच्या नऊ-नऊमधी बापाजिचं नाव मागं पुढी उभे भाऊ, बाराजणी जावा तेरावी माझी सासू, चुडा भरताना येतं कासाराला हसू, फुटली बांगडी तर करू नको हळहळ, भाऊ माझा गं भाग्याचा देतो राजवर्खी ढाळ, अशा या जात्यावरील ओवीतून बांगड्यांच्या चुड्याचं महत्त्व आज 'जेन झी'च्या युगातही अबाधित असून प्रत्येक स्त्री हे सौभाग्याचं लेणं हाती लेवत आहे..नवं युग अवतरलं तसं काचेबरोबर प्लास्टिक, मेटल, लाख, वेल्वेट, बेन्टेक्सच्या बांगड्यांनी स्त्रियांचं हात भरू लागले, पण...! काचेच्या बांगड्याचं महत्त्व तसूभरही कमी झालं नाही. इन्स्टाग्रामच्या ट्रेंडनुसार, प्रत्येक मुलगी मॅचिंगप्रमाणे बांगड्या घेते. या मॅचिंगमध्येही काचेची बांगडीही तिनं स्वीकारलीय. सरगम बँगलचे रियाज मणेर म्हणतात, ''फिरोजाबादहून (उत्तर प्रदेश) दर महिन्याला बांगड्यांचे २० ते २५ ट्रक कोल्हापुरात येतात..बांगड्यांची शहरात दोनशे तर जिल्ह्यात ५०० हून अधिक दुकानं आहेत. तिथं वर्षभर खरेदी-विक्री सुरू असते. आमची चौथी पिढी या व्यवसायात असून आम्हीही नवा ट्रेंड आत्मसात केला. मुली, महिलांना जे हवं, त्या बांगड्या आम्ही उपलब्ध करून देतो.'' लग्नसराई, सणवाराशिवाय ट्रेंडनुसार बांगड्यांची हौस असते. त्यामुळं म्हणता ना, हौसेला मोल नाही. प्लेन, प्लेन कॉफी, डिझाईन, स्टोन बांगडीला दर वेगळे असून यातील स्टोन बांगडी मात्र शंभर ते तीनशे रुपये डझनाने विक्री होते. .सकारात्मक ऊर्जेचं प्रतीकज्या घरात बांगड्यांची किणकिण ऐकू येते, त्या घरात नकारात्मक ऊर्जा क्षणभरही थांबत नाही. स्त्रियांच्या मनावर शुभप्रभाव पडतो, म्हणून प्रत्येक स्त्री ही बांगडी हाती घालते, असं शास्त्रही सांगतं. श्री देवीमातेचं प्रतीक म्हणूनही बांगड्यांना स्वीकारलं गेलं. कोणतीही नवरी श्रृंगाररसात लालभडक रंगलेल्या मेंदीत हिरव्या रंगाच्या बांगड्यांचा समावेश करतेच. आपलं वैवाहिक आयुष्य सुखाचं, समाधानाचं, रचनात्क सकारात्मकतेनं भरून यावं, ही प्रत्येक स्त्रीची इच्छा असते, म्हणून 'बांगडी' हे प्रतीक म्हणून स्वीकारलं गेलं..आपली ती परंपरा अन् संस्कृती असून हिरव्या बांगड्यांचा चुडा म्हणजे, शुभशकुन आणि सौभाग्याचं लेणं म्हणून ते स्त्रियांनी स्वीकारलेलं आहे. सुख, समाधान, ताजेपणा म्हणजे हिरव्या रंगाला ओळखलं जातं. िस्त्रयांचं खरं सौंदर्य म्हणजे, हिरव्या चुड्याचा भरलेला हात. आज कितीही आधुनिकता आली तरी ही संस्कृती परंपरा प्रत्येक स्त्री जपत आहे.- प्राची बकरे, (शिक्षिका) न्यू मॉडेल इंग्लिश स्कूल.