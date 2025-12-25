कोल्हापूर

Kolhapur Flashback : उपमहापौर निवडीत तिहेरी लढत, महापौरांचा निर्णायक क्षण आणि पहिलाच कास्टिंग व्होट

Vilasrao Sasane and the Historic Casting Vote : विरोधी आघाडीकडे गेलेल्या नायकवडेंमुळे मतदान समसमान झाले. सभाध्यक्ष म्हणून सासने यांनी कास्टिंग व्होट देत शिवाजीराव कदम यांच्या बाजूने निकाल दिला.
Vilasrao Sasane and the Historic Casting Vote

Vilasrao Sasane and the Historic Casting Vote

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : विलासराव सासने यांचे महापौरपद वादळी व संघर्षमय वातावरणातून सुरू झाले. त्यांच्या निवडीवेळी सत्तारूढ व विरोधी आघाडीचे बलाबल काठावरचे होते. या निवडीवेळीच बंडोपंत नायकवडे यांना ‘चकवा’ दिला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
mayor
Muncipal corporation
Vote
kolhapur city
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com