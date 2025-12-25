Kolhapur Flashback : उपमहापौर निवडीत तिहेरी लढत, महापौरांचा निर्णायक क्षण आणि पहिलाच कास्टिंग व्होट

कोल्हापूर : विलासराव सासने यांचे महापौरपद वादळी व संघर्षमय वातावरणातून सुरू झाले. त्यांच्या निवडीवेळी सत्तारूढ व विरोधी आघाडीचे बलाबल काठावरचे होते. या निवडीवेळीच बंडोपंत नायकवडे यांना ‘चकवा’ दिला. .३१-२९ असे संख्याबळ असलेल्या सभागृहात दोघांमुळे पारडे फिरायचे. तसे ते फिरविण्यासाठी सत्तारूढ आघाडीने नायकवडेंचा आधार घेतला. त्यांना उपमहापौरपद देण्याचे मान्य केले. महापौरपदाची निवड झाली. विलासराव सासने विराजमान झाले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमहापौर निवड होणार होती. .Kolhapur Flashback : कौलारू घरातून महापौरपदापर्यंत; बाबूराव पारखेंनी कोल्हापूरला दिला माणुसकीचा आदर्श.तेव्हा आघाडीचा उमेदवार म्हणून शिवाजीराव कदम यांचाही अर्ज आला. आपला विश्वासघात झाल्याचे नायकवडेंना समजले. त्यांनी रुद्रावतार धारण केला. विरोधी आघाडीने त्यांना उमेदवारी दिली. तेच तिकडे गेल्याने मतदान ३०-३० असे झाले. .सभाध्यक्ष म्हणून महापौर सासनेंना निर्णायक मत (कास्टिंग होट) देण्याचा अधिकार होता. त्यांनी तो आघाडीचे उमेदवार कदम यांच्या बाजूने दिला. ‘कास्टिंग व्होटचा वापर करणारे ते पहिले महापौर ठरले..Kolhapur Politics : अपक्षांचा खेळ उधळणार? कागल निवडणुकीत मतांसाठी गट-तटांची धडपड आणि राजकीय रणनीतीने तापला माहोल.सभागृह, तेथील संकेत, नियम, नगरसेवकांचे वर्तन व भाषण याचा त्यांना अभ्यास होता. जे सभागृह त्यांनी पाहिले, त्यात बसण्याची संधी त्यांना मिळाली. महापालिकेच्या १९७८ च्या पहिल्या निवडणुकीत ते सरदार तालीम मतदारसंघातून विजयी झाले. .बिहार सरकारने वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी त्या सरकारच्या निषेधाचा ठराव सभागृहात आला. बिहारमध्ये काँग्रेसची राजवट होती. काँग्रेस नेत्यांनी ठराव फेटाळावा, असे सुचविले. तेव्हा पत्रकार असूनही त्यांनी ठरावाला विरोध केला..मोर्चाचे नेतृत्व महापौरांचेनागरी प्रश्नांबाबत ते जागरूक होते. एकदा सर्वसाधारण सभा सुरू असतानाच पाणी प्रश्नावर जोरदार चर्चा झाली. सदस्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन त्यांनी मोर्चाने पाणीपुरवठा मंडळाच्या कार्यालयावर जाण्याचा निर्णय घेतला. खुद्द महापौरच नेतृत्व करीत असलेला मोर्चा मंडळावर गेला, ही कोल्हापूरच्या समाजजीवनातील आगळी घटना होती..यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय (केएमसी)कोल्हापूर महापालिकेने मुलींसाठी जिजामाता गर्ल्स हायस्कूल सुरू केले आहे. तेथेच कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्यात सासनेंचा वाटा मोठा होता. महापालिकेचे हे काम नव्हे, असा पवित्रा नगरविकास खात्याने घेतला होता. तत्कालीन उपायुक्त अ. शं. सुर्वे यांनी महापौरांना खास बाब म्हणून परवानगी आणावी, अशी विनंती केली. .पहाटे मुंबईहून आलेले सासने परत रात्री मुंबईस गेले. तत्कालीन नगरविकासमंत्री रामराव आदिक यांना भेटले. श्रीपतराव बोंद्रेही तेथे होते. शिक्षण सचिवपदावर कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेले शशिकांत दैठणकर होते. सूर जुळले आणि परवानगी मिळाली. आज यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय (केएमसी) दिमाख्याने सुरू आहे. त्याचा पाया सासनेंनी घातला होता..तिहेरी लढत आणि कास्टिंग व्होटमहापालिका निवडणुकीत उपमहापौरपदासाठी तिहेरी लढत होण्यासाठी व ‘कास्टिंग व्होट’वर निर्णय लावण्यासाठी ही पहिलीच वेळ होती..विलासराव सासने (सहावे महापौर) कालावधी - २० ऑगस्ट १९८२ ते २० ऑगस्ट १९८३ शिवाजीराव कदम -(उपमहापौर)कालावधी - २० ऑगस्ट १९८२ ते २० ऑगस्ट १९८३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.