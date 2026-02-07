Ajit Pawar : अजित पवार यांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद निवडणुका, हसन मुश्रीफ काय म्हणाले

Hasan Mushrif statement NCP : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका तब्बल १० वर्षांनंतर होत असल्याने मतदारांमध्ये प्रचंड उत्साह दिसून येत आहे. लोकशाहीचा हक्क बजावण्यासाठी आज मोठ्या प्रमाणात मतदान होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे, दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात पहिल्यांदाच या निवडणुका होत असून, पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्राबल्याच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..अजित पवार यांच्या जाण्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना मोठा धक्का बसला असला, तरी त्यांच्या प्रती असलेली सहानुभूती मतदारांमधून व्यक्त होईल, असा विश्वास नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. कागल तालुक्यातील लिंगणूर दुमाला येथे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना हसन मुश्रीफ यांनी ही भावना व्यक्त केली..दरम्यान, आमदार रोहित पवार यांनी १२ फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषद घेऊन विलिनीकरणाबाबत झालेल्या चर्चेवर खुलासा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना मुश्रीफ म्हणाले की, विलिनीकरणाबाबतची चर्चा ही केवळ अजित दादांच्या पातळीवर झाली होती, त्यामध्ये आम्ही सहभागी नव्हतो. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व नेत्यांचे एकमत झाले आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सहमती दर्शवली, तर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यास आमची हरकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..अजित पवार यांच्या निधनानंतर उपस्थित झालेल्या शंकांवर भाष्य करताना मुश्रीफ यांनी सांगितले की, राज्य व केंद्र सरकारने चौकशी सुरू केली असून विमान अपघातानंतर ब्लॅक बॉक्स सापडला आहे. त्यातील अहवालानंतर सर्व सत्य समोर येईल. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना शरद पवार यांनी हा केवळ अपघात असून त्यामध्ये अन्य काही नाही, असे स्पष्ट केले आहे. पवार कुटुंबीय एकत्रित असून, पार्थ पवार यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली तर तो कुटुंबीयांचा विषय आहे, त्यावर चर्चा करण्यासारखे काही नाही, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले..Ajit Pawar Plane Crash: ''अजित पवारांचं विमान जमिनीला टच होण्याआधीच स्फोट? विमानात बॉम्ब...'', खासदाराने उपस्थित केले प्रश्न.दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी सकाळपासून शांततेत मतदानास सुरुवात झाली आहे. आगामी काळात जिल्हा परिषद अध्यक्षपद भाजपच्याच ताब्यात राहील, असा विश्वास चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी व्यक्त केला. नगरपालिका निवडणुकांमधील ‘चंदगड पॅटर्न’ आता संपुष्टात आल्याचा दावा करताना, जिल्ह्यातील विरोधकांनी निवडणुकीत पैशाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.एकूणच, १० वर्षांनंतर होत असलेल्या या निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण तापले असून, निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.