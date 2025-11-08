Kolhapur Guns License : कोल्हापूर जिल्ह्यातील परवानाधारक पाच हजार बंदुका जमा करण्याचे आदेश, काय आहे कारण

Kolhapur Police Action : राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पोलिस रेकॉर्डवरील गुन्हेगार, संवेदनशील मतदारसंघांची माहिती घेण्याचे काम सुरू झाले आहे. तसेच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, मतदारांवर कोणताही दबाव येणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात आहे. जिल्ह्यात सात हजार शस्त्र परवानाधारक असून खेळाडू, सुरक्षारक्षकांची शस्त्रे वगळता इतर पाच हजार बंदुका जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..निवडणुकांच्या काळात परवानाधारकांना आपली शस्त्रे पोलिसांत जमा करावी लागतात. परवानाधारकाने स्वतःचे शस्त्र आपल्या हद्दीतील पोलिस ठाण्याकडे जमा करायचे आहे. पोलिसांकडूनही अशा परवानाधारकांना नोटीस पाठविली जात आहे. नगरपंचायत, नगरपरिषद निवडणुकांपाठोपाठ पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका निवडणुकांचा धुरळा उडणार असल्याने ही शस्त्रे या संपूर्ण कालावधीत पोलिसांतच जमा राहणार आहेत..पोलिस ठाण्याकडे जमा झालेल्या शस्त्रांवर संबंधितांच्या नावाचे लेबल चिकटवून त्याची पावती दिली जात आहे. आचारसंहिता सुरू असेपर्यंत ही शस्त्रे पोलिस ठाण्यातच ठेवली जातील. शस्त्रे जमा करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली जाणार असून, या कालावधीत कार्यवाही न झाल्यास पोलिसांकडून कारवाई केली जाणार आहे..kolhapur ZP: कुस्त्यांच्या मैदानांवर भावी जिल्हा परिषद सदस्यांचा राजकीय रंग, कोल्हापूर जिल्ह्यात मिनी विधानसभेसाठी अनेकांनी ठोकळा अघोषीत शड्डू.खेळाडूंना सवलत...नेमबाजीचा सराव करणारे खेळाडू, प्रशिक्षक, खासगी सुरक्षारक्षक, बॅंकांमधील सुरक्षारक्षक यांना यामधून वगळले जाते. मात्र, निवडणूक काळात त्यांच्या शस्त्रांचा कोणताही गैरवापर होणार नाही, याबाबत स्पष्टीकरण लिहून घेतले जाते.पोलिस ठाण्यानुसार शस्त्र परवानेशाहूपुरी पोलिस ठाणे ७८२, करवीर पोलिस ठाणे ६८३, राधानगरी ६१२, चंदगड ४३७, भुदरगड ४३४, आजरा ४०६, कोडोली ३६५, जुना राजवाडा २७०, शहापूर २४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.