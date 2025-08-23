Pune Bengaluru Highway Flood : पुणे बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर कागल येथे पुराचे पाणी, कोल्हापुरातील अनेक राज्य मार्ग बंद

Western Maharashtra Heavy Rain : कोल्हापूर जिल्ह्यासह कागल तालुक्यात आज पावसाने थोडी उसंत घेतल्याने वेदगंगा नदीची पाणीपातळी कमी झाली. त्यामुळे निपाणी- राधानगरी मार्गावरील वाहतूक पूर्ववत सुरू करण्यात आली. मात्र, दूधगंगा नदीची पाणीपातळी वाढल्याने पुणे - बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर कागल येथे पाणी आले होते. तसेच सिद्धनेर्ली नदीकिनारा येथे नदी पुलावर अद्याप पाणी असल्याने कागल - निढोरी मार्गावरील वाहतूक आजही बंद करण्यात आली होती..घाटमाथ्यासह जिल्ह्यातील बहुतांश भागात गेल्या आठवड्यात पावसाने पुन्हा जोरदार हजेरी लावल्याने नद्यांची पाणीपातळी झपाट्याने वाढली आहे. तालुक्यातील दूधगंगा, वेदगंगा या नद्यांचे पाणी पात्राबाहेर पडल्याने निपाणी - राधानगरी, कागल - निढोरी या मार्गांवरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती..Kolhapur Flood Update : कोल्हापूर शहरात पूर ओसरला; शिरोळमध्ये चिंता, नृसिंहवाडी, इचलकरंजीत नागरी वस्तीत पाणी; अशी असेल पाऊस स्थिती.दरम्यान, गुरुवारी पावसाचा जोर ओसरला असला तरी शुक्रवारी दिवसभर पावसाने विश्रांती घेतली. त्यामुळे निपाणी - राधानगरी हा रस्ता गुरुवारी रात्री वाहतुकीसाठी पूर्ववत खुला करण्यात आला. मात्र, दिवसभर पावसाने उसंत घेतली असली तरी दूधगंगा नदीची पाणीपातळी झपाट्याने वाढली. यामुळे पुणे - बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर कागलच्या आयबीपी पेट्रोल पंपाजवळ पुराचे पाणी आले होते. त्यामुळे कोल्हापूरच्या दिशेने जाणारी वाहने पुराच्या पाण्यातून जात होती..कागल - निढोरी रोडवर सिद्धनेर्ली नदीकिनारा येथे दूधगंगा नदीवरील पुलावर पाणी आले आहे. त्यामुळे गेल्या तीन दिवसांपासून या मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. दूधगंगा, वेदगंगा नद्यांवरील बंधारेही अद्याप पाण्याखाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.