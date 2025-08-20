कोल्हापूर

Chiplun Flood News : चिपळूण, राजापूर, खेडमध्ये दुकानांसह घरांत पाणी, पाच नद्या वाहताहेत धोक्याच्या पातळीवर

Rajapur Flooding : वाशिष्ठी नदीच्या किनारी भागात पाणी साठले होते. खेर्डी येथे रेल्वेपूल तसेच बहादूर शेखनाका येथील मच्छीमार्केट व खेर्डी बाजारपेठेत महामार्गावर पाणी आल्याने वाहतूक बंद होती.
Chiplun Flood News
रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वत्र जोरदार पाऊस

जनजीवन विस्कळीत संगमेश्वरातील ३० गावांशी संपर्क तुटलेला

अणुस्कुरा घाटात ५ तास वाहतूक ठप्प

चिपळुणात ५ तास पुराचे पाणी

राजापुरात १२ तास पुराचे पाणी

Konkan Rain News : रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचे थैमान सुरूच असून, वाशिष्ठी, जगबुडी, अर्जुना, कोदवली व काजळी नद्यांना पूर आला आहे. त्याचा फटका चिपळूण, राजापूर, खेड शहरांसह संगमेश्वर, चांदेराई बाजारपेठांना बसला. पुराचे पाणी बाजारपेठ परिसरात शिरल्यामुळे आज दिवसभर जनजीवन विस्कळीत झाले होते. पुराच्या पाण्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्ग, तर अणुस्कुरा घाटात दरड कोसळल्याने राजापूर-कोल्हापूर मार्ग दीर्घकाळ ठप्प झाला होता.

