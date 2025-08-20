Chiplun Flood News : चिपळूण, राजापूर, खेडमध्ये दुकानांसह घरांत पाणी, पाच नद्या वाहताहेत धोक्याच्या पातळीवर

रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वत्र जोरदार पाऊसजनजीवन विस्कळीत संगमेश्वरातील ३० गावांशी संपर्क तुटलेलाअणुस्कुरा घाटात ५ तास वाहतूक ठप्पचिपळुणात ५ तास पुराचे पाणीराजापुरात १२ तास पुराचे पाणी.Konkan Rain News : रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचे थैमान सुरूच असून, वाशिष्ठी, जगबुडी, अर्जुना, कोदवली व काजळी नद्यांना पूर आला आहे. त्याचा फटका चिपळूण, राजापूर, खेड शहरांसह संगमेश्वर, चांदेराई बाजारपेठांना बसला. पुराचे पाणी बाजारपेठ परिसरात शिरल्यामुळे आज दिवसभर जनजीवन विस्कळीत झाले होते. पुराच्या पाण्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्ग, तर अणुस्कुरा घाटात दरड कोसळल्याने राजापूर-कोल्हापूर मार्ग दीर्घकाळ ठप्प झाला होता. .मंगळवारी (ता. १९) सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या चोवीस तासांत जिल्ह्यात सरासरी १५८.२२ मिमी. पाऊस झाला. सोमवारी दिवसभर धुमाकूळ घालणाऱ्या पावसाचा जोर सलग दुसऱ्या दिवशीही कायम होता. आज सकाळी ७ वाजल्यापासूनच वाशिष्ठी नदीच्या पुराचे पाणी चिपळूण शहरासह खेर्डी परिसरात शिरले होते. सकाळी १० वाजण्याच्या दरम्यान शहरवासीय तसेच व्यापाऱ्यांना सुरक्षिततेचा इशारा देण्यात आला. कऱ्हाड-चिपळूण आणि मुंबई-गोवा महामार्गावरही पुराचे पाणी आल्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली होती. दुपारी भरतीच्यावेळी पाणी शहरातील मार्कंडी, मुरारदपूर, पेठमाप, उक्ताड, बाजारपेठ, नाईक कंपनी, जुने बसस्थानक, पोस्ट ऑफिस, नगरपालिका, चिंचनाका, बहादूरशेख नाका परिसरात पसरले. सुमारे ३ ते ४ फूट पाणी होते..शहरात पुराचे पाणी वाढताच प्रशासनाकडून तत्काळ उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या. शहरातील ११ ठिकाणी एनडीआरएफ, पोलिस, नगरपालिका व महसूल कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली पथके नागरिकांच्या मदतीसाठी तैनात होती. जास्त पाणी होते त्या भागात वाहतूक बंद ठेवण्यात आली होती. दुपारी ३ वाजल्यानंतर शहरातील मुख्य भागातील पाणी ओसरले होते. वाशिष्ठी नदीच्या किनारी भागात पाणी साठले होते.खेर्डी येथे रेल्वेपूल तसेच बहादूर शेखनाका येथील मच्छीमार्केट व खेर्डी बाजारपेठेत महामार्गावर पाणी आल्याने वाहतूक बंद होती. खेर्डी दत्त मंदिरासमोरील सखल भागात पुराचे पाणी घुसल्याने तेथे होडीच्या साह्याने ३० नागरिकांना स्थलांतरित करण्यात आले. पाण्याची पातळी वाढल्याने शहरात काही काळ वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. सायंकाळी वाशिष्ठीची पाणीपातळी ५.४० मीटरवर पोहोचली. कोळकेवाडी धरणाची पातळी १३४.९० पोहोचल्याने कोळकेवाडीतून पाण्याचा विसर्ग करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते..चिपळूणसह राजापूर शहराला अर्जुना व कोदवली नदीच्या पुराचा वेढा पडला आहे. शहरातील जवाहर चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकापर्यंत पूर होता. १२ तासांहून अधिक काळ झाला तरीही जवाहर चौक पाण्याखालीच आहे. जवाहर चौकामध्ये सुमारे दीड-दोन फूट पाणी आहे. तसेच अणुस्कुरा घाटातील दरड सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढल्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक दुपारी १२ वाजता सुरळीत झाली. तसेच खेड तालुक्यातील जगबुडी आणि नारिंगी या दोन्ही नद्या धोकापातळी ओलांडून वाहत आहेत..Kolhapur Rain Update : पंचगंगा नदीने इशारा पातळी गाठली, जिल्ह्यातील ४१ मार्गांवर पाणी; राधानगरी धरणाचे ५ दरवाजे बंद, असा आहे पावसाचा अंदाज?.संगमेश्वर तालुक्यातील फुणगूस खाडी परिसरासह रामपेठ व बाजारपेठ भागाला पुराचा फटका बसला आहे. शास्त्रीखाडी आणि सोनवी नदीने सखल भागांत शिरकाव केला. फुणगूस येथील जुन्या बाजारपेठेत सलग दोन दिवस पुराच्या पाण्याने ठाण मांडले, तर संगमेश्वर आठवडा बाजार व रामपेठ भागात दोन दिवस पुराचे पाणी शिरले होते.फुणगूस, कोंडये, डावखोल, मांजरे, मेढे, परचुरी, पिरंदवणे, डिंगणी, भिरकोंड आणि असुर्डे या खाडीलगतच्या शेतजमिनीत नदीचे पाणी शिरले आहे. संगमेश्वर-करजुवे तसेच डिंगणी-फुणगूस मार्गावरील महत्त्वाचा कोंडअसुर्डे कॉजवे नदीपात्रातील पाण्याखाली गेला आहे. हा मार्ग बंद राहिल्याने सुमारे ३० ते ३५ गावांशी संपर्क तुटला गेला आहे. दरम्यान, पावसामुळे राजापूर रोड रेल्वेस्थानकाच्या प्रवेशद्वारावर उभारण्यात आलेल्या शेडच्या छताचा आतील भाग कोसळला असून, अन्य काही भागही कोसळण्याच्या स्थितीत आहे..जिल्ह्यातील पाऊस आकडेवारी अशी ः तालुका पाऊस (मिलिमीटर)मंडणगड १४७.७५, खेड १७२.१४, दापोली १८१.८५, चिपळूण १६२.४४, गुहागर १३०.६०,संगमेश्वर १३८.०८, रत्नागिरी १४०.५५, लांजा १६६.५०, राजापूर १८४.१२महाविद्यालयांसह शाळांना आज सुटीजिल्ह्यात बुधवारी (ता. २०) हवामान विभागाकडून ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम शालेय विद्यार्थ्यांवर होऊ नये, याकरिता जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालयांना सुटी जाहीर करण्यात येत असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी काढले आहेत..जिल्ह्यात एसटीच्या १६७ फेऱ्या रद्दमुसळधार पावसाचा एसटीच्या सार्वजनिक वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या आगाराच्या १६७ एसटी फेऱ्या अतिवृष्टीमुळे रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये दापोली आगाराच्या १४ फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. खेड आगाराच्या २२, चिपळूणच्या ८९, गुहागरच्या ७, रत्नागिरी ६, लांजा ३, राजापूर ७, मंडणगड १९ फेऱ्या रद्द करण्यात आल्याची माहिती एसटी विभाग नियंत्रकांनी दिली.यंत्रणांनी सतर्क राहावे ः देवेंदरसिंहज्या संभाव्य नागरी वस्तीत पाणी भरण्याची शक्यता आहे, तेथील स्थलांतरणाबाबत नियोजन करा, कोणतीही घटना घडल्यास तत्काळ माहिती द्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी आज केल्या. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत त्यांनी आढावा घेतला. मार्गावर पाणी येत असल्यास त्याबाबत कोणतीही अनुचित घटना होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.