Former ZP President Nana Gat : हुपरी शहराला पाणीदार करणारे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष नाना गाट यांचे निधन

हुपरी येथील जेष्ठ नेते जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष नानासाहेब फक्कड गाट (वय ८०) यांचे आज शनिवारी पहाटे निधन झाले. ते गेले काही दिवस आजारी होते. त्यांच्या निधनाने शहरात शोककळा पसरली आहे. शहर तसेच परिसराच्या सामाजिक, राजकीय, सहकार क्षेत्रातील एक जुने जाणते नेतृत्व हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे..नानासाहेब गाट यांना २००७ मध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून काम करण्याचा बहुमान प्राप्त झाला होता. अडीच वर्षे ते या पदावर कार्यरत होते. या काळात विविध विकासकामांच्या माध्यमातून त्यांनी उठावदार अशी कामगिरी केली. आपल्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाच्या कार्यकाळात शहरास भेडसावणाऱ्या पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न करून दूधगंगा नदीवरील तेरा कोटी रुपयांची पाणी पुरवठा योजना मंजूर करून घेतली. आणि ही पाणी योजना जलदगतीने पूर्ण करून कार्यान्वित देखील केली. आज शहरास याच योजनेतून पाणी पुरवठा होत आहे..जेष्ठ नेते शरद पवार, दिवंगत देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार तसेच खासदार बाळासाहेब माने यांचे ते कट्टर कार्यकर्ते म्हणून ते ओळखले जात होते. ते उच्च शिक्षित होते. हुपरी मधील युवक संघटनेच्या माध्यमातून सामाजिक तर ग्राम पंचायत सदस्य म्हणून त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षात सक्रीय होते..दिवंगत खासदार बाळासाहेब माने यांनी नानासाहेब गाट यांच्या कार्याची दखल घेऊन १९९२ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या स्विकृत सदस्य पदी काम करण्याची संधी दिली होती. त्या संधीचे सोने करत १९९७, २००२ व २००७ असे सलग तीन वेळा जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून येत त्यांनी हॅटट्रिक साधली होती. याच काळात गाट यांनी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलं..हुपरी व परिसरातील विविध सामाजिक, राजकीय, सहकार, शैक्षणिक क्षेत्राशी त्यांचा जवळचा संबंध होता. श्री व्यंकटेश सहकारी सूत गिरणीचे उपाध्यक्ष, श्री पंचमुखी गणेश पतसंस्थेचे तसेच श्री शेतीमाल सहकारी सहकारी संस्थांचे संस्थापक अध्यक्ष होते. युवक संघटना तसेच छत्रपती शाहू नागरी सहकारी पतसंस्था आदी संस्थांच्या उभारणीत त्यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, दोन मुली, जावई, सूना, नातवंडे असा परिवार आहे..