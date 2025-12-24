Kolhapur Flashback : वैद्यकीय-अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या लढ्याला बळ; सुभाष राणेंनी कोल्हापूरच्या स्वाभिमानाला दिली दिशा

कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेचे माजी महापौर सुभाष राणे यांचे रूबाबदार, व्यक्तिमत्त्व छाप पाडणारे, उच्चशिक्षित असल्याने सभागृहात बोलताना, विषयांची मांडणी अभ्यासपूर्ण असायची, मराठी, हिंदी, इंग्रजी भाषांवर प्रभुत्व असल्याने वक्तृत्व प्रभावी होते. .महापौर म्हणून २० ऑगस्ट १९८१ ला त्याची निवड झाली. पहिल्या सभागृहात ते पाचवे महापौर झाले. शहराच्या तत्कालीन राजकीय जुळणी फेरजुळणीत ही निवडणूक महत्त्वाची होती. श्रीपतराव बोद्रे, उदयसिंगराव गायकवाड यांची राष्ट्रीय आघाडी, आणि दिग्विजय खानविलकर यांची नगरसेवा आघाडी या काँग्रेस (आय)अंर्तगत दोन गटांत चुरस आणि शह-काटशहाचे राजकारण होते..तसेच कोल्हापूरच्या स्वभिमानाचा विषय ठरलेली, अनेक वर्षे मागणी असलेली शासकीय वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची मागणीला शासनाने वाटण्याच्या अक्षता लावल्याची भावना कोल्हापूरकरांची होती. या मागणीचा पाठपुरावा करण्याचे व त्यासाठी वेळ पडल्यास आंदोलनाची तयारी असल्याचे श्री. राणे यांनी सांगितले होते..Kolhapur Flashback : कौलारू घरातून महापौरपदापर्यंत; बाबूराव पारखेंनी कोल्हापूरला दिला माणुसकीचा आदर्श.शहर सुशोभीकरणाच्या योजनाराणे यांनी आपल्या कारकिर्दीत शहर सुशोभीकरणाच्या योजना राबविल्या, केएमटीत डबलडेकरचा समावेशाचा निर्णय. रस्त्यांचे रुंदीकरण व सुशोभीकरण तसेच स्टेशन रोड ते ताराराणी चौक ते पुढे तावडे हॉटेलपर्यंत रस्ता रुंद करून त्यावर दुभाजक बसविण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली. दुतर्फा अशोक वृक्षांची लागवडीचा निर्णय गाजला होता..पुतळ्यांच्या स्वच्छतेची व्यवस्थाशहरातील सर्व पुतळ्यांची स्वच्छता करण्याची व्यवस्था राणे यांनी केली होती. जिनिव्हा येथील आंतरराष्ट्रीय वाहतूक परिषदेत रस्त्यांवरील अपघातांच्या कारणांची चर्चा झाली, त्यात अपुरी प्रकाशयोजना बहुसंख्य अपघातांना कारणीभूत असते असे निष्कर्ष होते. याला अनुसरून दिल्लीत प्रथम पूर्वीच्या प्रकाश योजना बदलून सोडियम व्हेपरचे दिवे बसविले. .Kolhapur Flashback : रिक्षाचालकांचा घेराओ, सभात्याग आणि गुप्त खेळी; १९८० ची महापौर निवडणूक इतिहासजमा.कॉंग्रेस मेळाव्याच्या निमित्ताने दिल्लीत गेलेल्या राणेंनी अशी प्रकाश योजना कोल्हापुरात राबविण्याचे ठरविले, खर्चाच्या मुद्द्यावरून प्रारंभी विरोध झाला, राणेंनी त्याला प्रयोजक मिळवून योजना यशस्वी केली. प्रमुख चौकात आयलॅंड व कारंजे बसविण्याची कल्पना त्यांनी खासगी उद्योजकांच्या सहकार्याने कार्यन्वित केली. गरजूंना मदतीसाठी महापौर निधीची उभारणी करून विविध गरजूंना एक ते पाच हजारांची मदत दिली होती. त्याच्या कार्यकिर्दीत अर्थसंकल्पावरील चर्चा नऊ तास चालली होती..पदाधिकारी असेप्रा. सुभाष दत्तात्रय राणे (पाचवे महापौर )कालावधी - २० आॅगस्ट १९८१ ते २० आॅगस्ट १९८२भीमसिंग रामसिंग रजपूत (उपमहापौर)कालावधी - २० आॅगस्ट १९८१ ते २० आॅगस्ट १९८२ॲड. महादेव आडगुळे - स्थायी समिती सभापतीकालावधी - ०७ आॅगस्ट १९८१ ते ३१ जुलै १९८२आयुक्त - सु. ध. चौगले.कालावधी - ३१ जुलै १९८१ ते ०३ आॅक्टोबर १९८३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.