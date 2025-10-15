MP Sanjay kaka Patil : नौटंकी करणे माझ्या रक्तात नाही, अजित दादांच्या माजी खासदारांने सरकारला सुनावलं

Sangli Sanjay Kaka Patil : नौटंकी करणे माझ्या रक्तात नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी शक्ती दिली, मला वाढवले, तो शेतकरी अडचणीत असताना मी गप्प बसणार नाही. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी होत नाही, तोपर्यंत लढा सुरू ठेवणार,’’ अशी घोषणा माजी खासदार संजय पाटील यांनी आज येथे रास्ता रोको आंदोलनावेळी केली. ते आंदोलकांसमोर बोलत होते. आंदोलनामुळे शहर दोन तास थांबल्याची स्थिती होती..शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी व्हावी, पावसाने नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे वेगाने व्हावेत, द्राक्ष बागायतदारांना नुकसान भरपाई मिळावी, ओल्या दुष्काळाच्या सर्व सवलती मिळाव्यात, यांसह अन्य मागण्यांसाठी माजी खासदार पाटील यांच्या नेतृत्वात तासगाव बसस्थानक चौकात आंदोलन करण्यात आले. प्रभाकर पाटील यांच्यासह तालुक्यातील कार्यकर्ते शेतकरी ट्रॅक्टर, बैलगाड्यांसह सहभागी झाले. तब्बल दोन तास वाहतूक रोखून धरण्यात आली. तहसीलदार अतुल पाटोळे यांनी निवेदन स्वीकारले..माजी खासदार पाटील म्हणाले, ‘‘शेतकरी हाच पक्ष, शेतकरी हाच नेता समजून लढा देऊया. या लढ्याची ठिणगी तासगाव तालुक्यात पडली आहे. तिचा वणवा राज्यभरात पसरल्याशिवाय राहणार नाही. मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे, की त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी. शेतकरी अडचणीत असताना, जिल्ह्यात जातीपातीचे विष पेरले जात आहे..Jayant Patil : 'सत्ताधारी आमदाराने वीस हजार मतदार बाहेरून आणले'; जयंत पाटलांनी केले मोठे आरोप.जाती-धर्मांत दुही निर्माण केली जात आहे. जे पेरले जात आहे, तेच उगवणार आहे. रावणाची लंका जळाली, तुम्ही रावणापेक्षा वाईट काम करू नका. समाजाचे नुकसान करू नका. जिल्ह्याचा इतिहास काय? कोण काय बोलतोय, याचे भान कोणालाच नाही, असे सुरू आहे. शेतकरी अडचणीत असताना त्याच्या मागे उभारण्याची आमची भूमिका आहे.’’प्रभाकर पाटील म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील शेतकरी पावसामुळे अडचणीत आला आहे. द्राक्षबागा वाया गेल्या आहेत. ऊस शेती अडचणीत आहे. अशावेळी त्यांच्या मदतीला धावून जाण्याची आवश्यकता आहे.’’जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती प्रमोद शेंडगे, शशिकांत जमदाडे, हर्षवर्धन जाधव यांची भाषणे झाली. आंदोलनादरम्यान शहरातील वाहतूक विस्कळीत झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.