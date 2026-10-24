कोल्हापूर

Ichalkaranji Crime : माजी महिला सरपंचासह सासऱ्यांना घरात घुसून मारलं; इचलकरंजीलगत असलेल्या गावात धक्कादायक घटना, कारण ऐकून वाटेल आश्चर्य

Kolhapur District Crime : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेवटच्या गावात माजी सरपंचासह त्यांच्या सासऱ्यांना घरात घुसून मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेमागील कारण काय, जाणून घ्या सविस्तर.
Ichalkaranji Crime

Ichalkaranji Crime

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Former Sarpanch Attacked : जंगमवाडी (ता. हातकणंगले) येथे गावातील गटारीचे काम केले नसल्याच्या कारणावरून माजी सरपंच सरिता मोरे यांच्या घरात घुसून तिघांनी त्यांना व त्यांच्या ७६ वर्षीय सासऱ्यांना मारहाण केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २३) रात्री घडली. या हल्ल्यात सासरे संभाजी मोरे यांच्या डाव्या खांद्यावर व डोळ्याजवळ लोखंडी गजाने मार लागून ते जखमी झाले. तसेच सरिता मोरे यांना धक्काबुक्की करून शिवीगाळ करण्यात आली. हल्लेखोरांनी त्यांच्या दुचाकीचेही नुकसान केले. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी रामचंद्र खोत, प्रशांत खोत आणि प्रतीक खोत (तिघे रा. जंगमवाडी) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

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