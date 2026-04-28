Kolhapur Water Supply: लाखाचं बिल कोटीत जातंय! पाण्याचा हिशोब नाही हे अपयशच, पालकमंत्री आबिटकरांनी टोचले महापालिकेचे कान..

कोल्हापूर: निम्म्याहून अधिक पाण्याचा हिशेबच लागत नसेल तर यंत्रणेचे अपयश आहे. त्यामुळे प्रथम यंत्रणेतील दोष दूर करण्यासाठी योग्य आराखडा तयार करा व नंतर वितरणाचे पहा, असे सांगत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज पाणीपुरवठा विभागाच्या कामकाजावरून महापालिका यंत्रणेचे कान टोचले..महापालिकेच्या विविध प्रश्नांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्या आढावा बैठकीत आबिटकरांनी भूमिका मांडली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, महापौर रूपाराणी निकम, आमदार राजेश क्षीरसागर, आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्यासह पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते..पाणीपुरवठ्यातील कामाचा मेळ नसल्याचे पदाधिकारी, नगरसेवकांनी सांगितले. शहराभोवती नदी असूनही पाणी वितरणात प्रचंड त्रुटी आहेत. रोबोटिक टेक्नॉलॉजी, वीजबिलासाठी अद्ययावत यंत्रणेचा वापर करण्याची गरज आहे. पाणी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रणच नाही. त्यामुळे या विभागात लक्ष घालण्याची गरज आमदार क्षीरसागर, महापौर निकम यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यावर आबिटकर म्हणाले, "पाणीपुरवठा महत्त्वाचा आहे. विविध ठिकाणचे दोष दूर करण्यासाठी नगरसेवकांसोबत समन्वयाने काम करावे. त्यातून शिस्तबद्ध काम करता येईल. काम करणारी एजन्सी महत्त्वाची नसून लोकांचे काम महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात ठेवा.".पाणीपुरवठ्याचे ऑडिट करूपालकमंत्र्यांनी कान टोचल्यावर आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांना पाणीपुरवठ्याचे पूर्ण ऑडिट करून घेतो, असे सांगावे लागले. डॉ. भारूड म्हणाले, "५० टक्के बिल व ५० टक्के गळती, चोरी असेल तर निश्चितच बरोबर नाही. वीज, जलसंपदाची बिले काही लाखांमध्ये असली पाहिजेत, ती कोट्यावधींत जात आहेत. थोडा वेळ द्या, नियोजन करतो.".