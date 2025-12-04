कोल्हापूर

Kolhapur Football League : वेग, ताकद आणि समन्वयाचा धडाका! फुलेवाडीने प्रॅक्टिसवर नोंदवला दणदणीत २-० विजय

Fulewadi's Strong Attack : वेगवान पासिंग, अचूक समन्वय आणि दोन दणदणीत गोलांच्या जोरावर फुलेवाडी फुटबॉल क्रीडा मंडळाने प्रॅक्टिस क्लबवर नियंत्रण ठेवत २-० असा शैलीदार विजय संपादन केला; उत्तम राय आणि दिग्विजय सुतार यांच्या चमकदार खेळीने सामन्याची दिशा पूर्वार्धातच ठरवली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : वेग, समन्वय आणि आक्रमक खेळाचे प्रदर्शन करीत फुलेवाडी फुटबॉल क्रीडा मंडळाने प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लबवर २-० असा शैलीदार विजय नोंदविला. उत्तम राय आणि दिग्विजय सुतार यांच्या प्रत्येकी एका आकर्षक गोलमुळे फुलेवाडीने पूर्वार्धातच सामन्याची दिशा ठरवली.

