Kolhapur Football League : वेग, ताकद आणि समन्वयाचा धडाका! फुलेवाडीने प्रॅक्टिसवर नोंदवला दणदणीत २-० विजय

कोल्हापूर : वेग, समन्वय आणि आक्रमक खेळाचे प्रदर्शन करीत फुलेवाडी फुटबॉल क्रीडा मंडळाने प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लबवर २-० असा शैलीदार विजय नोंदविला. उत्तम राय आणि दिग्विजय सुतार यांच्या प्रत्येकी एका आकर्षक गोलमुळे फुलेवाडीने पूर्वार्धातच सामन्याची दिशा ठरवली..छत्रपती शाहू स्टेडियमवर झालेल्या या साखळी सामन्यात सुरुवातीपासूनच फुलेवाडीने शॉर्ट पासिंगवर आधारित अचूक प्रदर्शनाची मालिका सुरू केली. उत्तम राय, अक्षय पाटील, श्याम कुमार, सिद्धार्थ पाटील आणि दिग्विजय सुतार यांच्या समन्वयातून प्रॅक्टिसच्या रक्षणरेषेवर सतत दबाव निर्माण केला..Kolhapur Football League : केएसए 'ए' डिव्हिजनमध्ये खंडोबा तालीमची धडाकेबाज कामगिरी! पिछाडीतून ४–२ विजय, बालगोपाल धुळीस मिळाला.सामन्याच्या १३ व्या मिनिटाला उत्तम रायने गोलक्षेत्रात केलेली नजर भुलवणारी चाल केली आणि त्यानंतरचा कोरलेला शैलीदार वेगवान फटका प्रॅक्टिसच्या बचावाला भेदून गेला आणि फुलेवाडीला एक विरुद्ध शून्य, अशी आघाडी मिळाली. गोल झाल्यानंतरही फुलेवाडीचा आक्रमक खेळ मंदावला नाही..सामन्याच्या २६ व्या मिनिटाला दिग्विजय सुतारने मध्य रेषेपाशी चेंडू घेताच प्रॅक्टिसच्या बचावावर विजेच्या चपळाईने झडप घातली. चेंडू अडविण्यासाठी पुढे आलेला गोलरक्षक जुडसन आणि त्याच्याभोवतीच्या तिघा बचावपटूंना चकवणारी चाल केली आणि त्यावर केलेला गोल हा सामन्यातील 'मुमेंट ऑफ द डे' ठरला. त्यानंतर प्रॅक्टिसने बरोबरी साधण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न केले; पण फुलेवाडीच्या तटस्थ बचावापुढे ते निष्फळ ठरले..Kolhapur Football League : शाहू छत्रपती स्टेडियमवर फुटबॉलचा जल्लोष; रंकाळाच्या वेगवान खेळाने संध्यामठ हैराण, तर सम्राटनगरने बलाढ्य पाटाकडीलला रोखले!.उत्तरार्धात प्रॅक्टिसने वेगवान आक्रमणांनी लय पकडण्याचा प्रयत्न केला. सचिन गायकवाड, अजिंक्य नलावडे, आकाश बावकर, केवल कांबळे आदींच्या सलग चढाया रंगतदार ठरल्या. केवल कांबळेच्या पासवर ओम पवारने साधलेली गोल करण्याची नामी संधी फुलेवाडीच्या गोलरक्षकाने अभेद्य भिंतीप्रमाणे रोखली. अखेरच्या काही मिनिटांमध्ये दोन्ही संघांनी आक्रमक चढाया करीत प्रेक्षकांची दाद मिळवली..मात्र, प्रॅक्टिसला आघाडी कमी करण्यात यश आले नाही, तर फुलेवाडीला आघाडी वाढविताही आली नाही. वेगवान आणि शिस्तबद्ध खेळाच्या बळावर फुलेवाडीने हा विजय आपल्या नावावर केला. आजचे सामने.दुपारी १.३० वाजता ः उत्तरेश्वर प्रासादिक वाघाची तालीम विरुद्ध पाटाकडील तालीम मंडळ 'ब'दुपारी ४.०० वाजता ः संयुक्त जुना बुधवार तालीम विरुद्ध दिलबहार तालीम मंडळ.