Chief Minister Banner Satej Patil : शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्यात सतेज पाटील यांच्या ‘भावी मुख्यमंत्री’ बॅनरची चर्चा; गोकुळच्या विजयाचे झळकले बॅनर

Gokul Election Victory : कोल्हापूरच्या राजकारणात गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर काँग्रेस नेते आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या नावाची चर्चा सुरू असतानाच बारामतीमध्ये त्यांचे ‘भावी मुख्यमंत्री’ असा उल्लेख असलेले बॅनर लावण्यात आले आहेत. बारामती शहरातील काँग्रेस भवनासमोर हे बॅनर झळकल्याने राजकीय वर्तुळात त्याची चर्चा सुरू झाली आहे..या बॅनरवर ‘मा. सतेज उर्फ बंटी पाटील भावी मुख्यमंत्री’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीतील विजयाबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन, असा मजकूरही बॅनरवर आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून हे बॅनर लावण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे..Gokul Milk Election Prakash Abitkar : गोकुळ निवडणुकीतील पराभवाचे प्रकाश आबिटकरांनी महायुतीवर खापर फोडलं, अतिआत्मविश्वास नडल्याची दिली कबुली.गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने मिळवलेल्या यशानंतर त्यांच्या समर्थकांकडून हा बॅनर लावण्यात आला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणापुरती मर्यादित न राहता सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाची चर्चा बारामतीतही या बॅनरच्या माध्यमातून पुढे आली आहे. मात्र, या बॅनरमागे कोणतीही अधिकृत राजकीय घोषणा आहे, अशी माहिती समोर आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.