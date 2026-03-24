गडहिंग्लज : शहरातील वडरगे रोडवरील केडीसी कॉलनीमध्ये असलेला बंद बंगला फोडून अनोळखीनी सात लाख १७ हजार रुपये किमतीचे सोन्या-चांदीचे दागिने पळविले. त्यात साडेपाच तोळे सोने, तर १५ तोळे चांदीचा समावेश आहे. .रविवारी (ता. २२) रात्री ही घटना निदर्शनास आली. सौ. शिवानी ब्रह्मदेव बोळावकर यांनी पोलिसांत चोरीची फिर्याद दिली. पोलिसांनी सांगितले की, सौ. बोळावकर या गडहिंग्लज उपजिल्हा रुग्णालयात परिचारिका, तर पती ब्रह्मदेव एसटीमध्ये वाहकपदी सेवेत आहेत. त्यांचे मूळ गाव चंदगड तालुक्यातील नागरदळे होय. .Kolhapur Crime : गुन्ह्यात घट झाली तरी, दुचाकी, चारचाकींची चोरी अन् जोरात गांजा तस्करी; दोन वर्षांतील चित्र नागरिक हैराण हिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांचा भर.नोकरीनिमित्त हे कुटुंब गडहिंग्लजमधील वडरगे रोडवरच्या केडीसी कॉलनीमध्ये बंगला बांधून वास्तव्याला आहे. शनिवारी (ता. २१) सायंकाळी चारच्या सुमारास बंगल्याला कुलूप लावून बोळावकर दापंत्य मुलांसह गावी नागरदळे येथे गेले होते. केडीसी कॉलनीत त्यांचा बंगला सर्वात शेवटी असून, मागे शेतवड आहे. त्यामुळे त्या भागात वर्दळ कमी असते..दरम्यान, रविवारी (ता. २२) रात्री सातच्या सुमारास बोळावकर गडहिंग्लजमधील घरी आले. त्यावेळी त्यांना मुख्य दरवाजाचा कडीकोयंडा व कुलूप तुटलेला दिसला. आत जाऊन पाहणी केली असता तिजोरीतील साहित्य विस्कटलेले दिसले..Kolhapur Crime : घरफोडीत दहा लाखांचा ऐवज पळविला; आलासमध्ये घटना, सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांचा समावेश.. लॉकरही उघडा दिसला. लॉकरमध्ये दागिन्यांची छोटी पेटी होती. ती पेटीही फोडलेली दिसली. त्यात सोन्याचे मिनी गंठण, चेन, कानातील रिंगा, बांगड्या, लहान मुलाच्या कानातील रिंगा, टॉप्स तर चांदीचे पैंजण, ब्रेसलेट, कडा आदी ७ लाख १७ हजार रुपयांचे दागिने दिसले नाहीत..८०० रुपयांची रोकडही चोरट्यांनी पळवली आहे. यावरून चोरी झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर सौ. बोळावकर यांनी तातडीने पोलिसांत येऊन या घटनेची फिर्याद दिली. पोलिस उपनिरीक्षक हणमंत नाईक तपास करत आहेत..या घटनेची माहिती कळताच पोलिस उपाधीक्षक रामदास इंगवले, पोलिस निरीक्षक अजयकुमार सिंदकर, उपनिरीक्षक पल्लवी पोवार यांनी घटनास्थळी भेट दिली. कोल्हापूरहून श्वान पथकाला पाचारण केले. .परंतु, बंगल्याच्या परिसरातच हे श्वान घुटमळल्याने चोरट्यांचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. ठसे तज्ज्ञांच्या पथकानेही घटनास्थळी येऊन ठसे घेतले. चोरट्यांच्या शोधासाठी पोलिस पथके रवाना झाली असली, तरी अद्याप त्यांचा माग लागलेला नाही. दोन घटना अन् सीसीटीव्ही फुटेज....दरम्यान, शनिवारी (ता. २१) रात्रीच नूलमधील रेणुका मंदिरात देवीच्या अंगावरील सोन्या-चांदीचे दागिने चोरट्यांनी पळविले. याच रात्री केडीसी कॉलनीतील बंगला फोडण्याची घटना घडल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. .तसेच वडरगे रोडवरील एका घरात रविवारी (ता. २२) मध्यरात्री अनोळखीकडून चोरीचा प्रयत्न होत असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज आज दुपारनंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. मात्र, पोलिसांत या घटनेची नोंद नाही.