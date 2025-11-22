Gadhinglaj Crime News: धबधबा मार्गावर ‘बर्निंग कार’ पाहून नागरिकांची धावपळ; अग्निशमन दलाच्या तत्परतेने मोठी दुर्घटना टळली

गडहिंग्लज: शहरातील धबधबा मार्गावरून वडरगेला जाणाऱ्या रस्ता परिसरात ‘बर्निंग कार’चा थरार नागरिकांनी अनुभवला. आज सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेत मोटारीचे दोन लाखांवर रकमेचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले. या घटनेची पोलिसात मात्र नोंद झालेली नाही. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही..याबाबतची माहिती अशी, आज सायंकाळी मोटार घेऊन एक जण गडहिंग्लजकडे कामानिमित्त येत होता. धबधबा मार्ग ते वडरगे रस्त्यावरील रावण वसाहतीजवळ या गाडीतून धूर येऊ लागला. प्रसंगावधान राखत चालकाने खाली उतरून गाडीतील काही साहित्य बाहेर काढले. .Kolhapur Crime News: कोल्हापूर जिल्ह्यात सव्वा कोटींचा ‘नशेचा धूर’; परराज्यातून वाढली तस्करी : एम. डी. ड्रग्ज, चरसला तरुणाईकडून मागणी.इतक्यात मोटारीने पेट घेण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी चालकानेच पालिकेच्या अग्निशनम दलाला फोनवरून या घटनेची माहिती दिली. तत्काळ अग्निशमन दलाने घटनास्थळी पोहचून मोटारीला लागलेली आग आटोक्यात आणली; परंतु तोपर्यंत मोटार जळून खाक होत केवळ सांगाडाच शिल्लक राहिला होता. .दरम्यान, या बर्निंग कारच्या थरारप्रसंगी परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली होती. बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. चालकाच्या डोळ्यादेखतच संपूर्ण मोटार खाक झाली. तसेच घटनास्थळाजवळच असलेल्या भात पिंजारच्या गंजीलाही आग लागली..Kolhapur Crime News: चुटकीवाल्या बाबाच्या दरबारावर छापा, प्राण्यांच्या कवट्या, गंडेदोरे, दारूच्या बाटल्यांसह साहित्य जप्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.