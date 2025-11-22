कोल्हापूर

Gadhinglaj Crime News: धबधबा मार्गावर ‘बर्निंग कार’ पाहून नागरिकांची धावपळ; अग्निशमन दलाच्या तत्परतेने मोठी दुर्घटना टळली

Burning Car Incident: शहरातील धबधबा मार्गावरून वडरगेला जाणाऱ्या रस्ता परिसरात ‘बर्निंग कार’चा थरार नागरिकांनी अनुभवला. आज सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेत मोटारीचे दोन लाखांवर रकमेचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज: शहरातील धबधबा मार्गावरून वडरगेला जाणाऱ्या रस्ता परिसरात ‘बर्निंग कार’चा थरार नागरिकांनी अनुभवला. आज सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेत मोटारीचे दोन लाखांवर रकमेचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले. या घटनेची पोलिसात मात्र नोंद झालेली नाही. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

