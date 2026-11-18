गडहिंग्लज : गडहिंग्लज तालुक्याचा दुष्काळी तालुक्यांत समावेश न केल्याने २० दिवसांपासून शांततेत सुरू असलेले आंदोलन आज चिघळले. आंदोलकांनी आक्रमक पवित्रा घेत दसरा चौकात टायर्स पेटविल्या, वाहतूक अडवली. अखेर पोलिसांनी बळाचा वापर करीत आंदोलकांना ताब्यात घेतले. मात्र, पोलिस ठाण्यातही त्यांनी ठिय्या मारल्याने दिवसभर तणाव होता. दुष्काळी तालुक्यांत गडहिंग्लजचा समावेश करावा, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांचे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. आज मंत्रिमंडळाची बैठक होती. यात सकारात्मक निर्णय होईल, अशी चर्चा होती. आंदोलनस्थळीही तसेच वातावरण होते. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.मात्र, दुष्काळी तालुक्यांत गडहिंग्लजचा समावेश नसल्याची माहिती दुपारी दीडच्या सुमारास समोर आली. त्यानंतर आंदोलकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. दसरा चौकात आंदोलक थेट रस्त्यावर झोपले. शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. आजरा व चंदगड मार्गांवरील वाहतूक रोखून धरली. रस्त्यावर टायर्स टाकून पेटवले. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला. पोलिस उपअधीक्षक विवेक पाटील, पोलिस निरीक्षक सतीश होडगर यांच्यासह पोलिस फौजफाटा आंदोलनस्थळी दाखल झाला. त्यांनी आंदोलकांना बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला..मात्र, आंदोलक ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. जोरदार घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला. अखेर पोलिसांनी जादा कुमक मागवून आंदोलकांना ताब्यात घेतले. आंदोलकांना पोलिस ठाण्यात नेले. मात्र, त्यांनी पोलिस ठाण्याच्या आवारातच ठिय्या मारला. गुन्हे दाखल झाले तरी चालतील; पण दुष्काळ जाहीर झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिस ठाण्याचे फाटक लावून घेतले. कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांना आवारात प्रवेश नाकारला होता. आजरा, नेसरी व चंदगड पोलिस ठाण्यांतून जादा पोलिस कुमक मागवून घेतली होती. .त्यामुळे पोलिस छावणीचे स्वरूप आले होते. यावेळी अमर चव्हाण, डॉ. प्रतिभा चव्हाण, बाळेश नाईक, सुनील शिंत्रे, रामगोंडा ऊर्फ गुंडू पाटील, प्रभावती बागी, स्नेहल जाधव, सुनीता देसाई, रूपा केसरोळी, नागेश चौगुले, स्वाती चौगुले, शिवगोंडा पाटील, संदीप नाथबुवा, संजय बटकडली, सचिन देसाई, अंकुश रणदिवे, सचिन शेंडगे, मल्लिकार्जुन आरबोळे, संभाजी भोकरे, तुषार पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला..महसूलमंत्र्यांशी संवाद अन्... वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आंदोलनाचे प्रमुख जिल्हा परिषद सदस्य अमर चव्हाण यांना भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला. त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी बोलणे करून दिले. ‘तालुक्यातील २० गावांचा ‘रँडमली’ सर्व्हे झाला आहे. त्याचा अहवाल मिळाला आहे. उर्वरित सर्व गावांच्या सर्व्हेनंतर दुष्काळी तालुक्यात समावेशाबाबत निर्णय घेतला जाईल’, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितल्याचे अमर चव्हाण यांनी सांगितले..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...दरम्यान, ही माहिती समजल्यानंतर आंदोलक आक्रमक झाले. आंदोलकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई दरम्यान, २३ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश आहे. मंगळवारी (ता. १७) पाचपेक्षा अधिक लोकांचा जमाव जमवत टायर पेटवून महामार्गावरील वाहतूक रोखली. आडवे पडून रस्ता अडवला आणि वाहतुकीला अडथळा आणल्याबद्दल आजच्या आंदोलनातील २० प्रमुख आंदोलकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. त्यानंतर या आंदोलकांना नोटिसा लागू करून सोडून दिल्याचेही सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.