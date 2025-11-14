Gadhinglaj Election: घोषणा नाही तरी प्रचार सुरू गडहिंग्लजमध्ये इच्छुक उमेदवारांचा ‘फुल स्पीड’ मोहीमेला वेग

गडहिंग्लज: पक्षाने कधी घोषणा करेल तेव्हा बघू, आता आम्ही प्रचाराला लागलो असे म्हणत इच्छुक आपापल्या प्रभागांमधून संपर्क मोहिमेचा नारळ हळूहळू फोडत आहेत. काहींची एक फेरी पूर्ण तर काही जण निम्म्यावर आहेत. .उमेदवारीची वाट न पाहताच सुरू केलेल्या संपर्क मोहिमेत कोण आघाडी घेतो याची ईर्ष्या सुरू झाल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. दरम्यान, माघारीनंतर प्रचाराला कमी वेळ मिळणार असल्याने ही परिस्थिती आल्याचे इच्छुक सांगत आहेत..गडहिंग्लज पालिका निवडणुकीसाठी आघाडी, युतीचे चित्र अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. प्रत्येक पक्षांनी सर्वच इच्छुकांना अर्ज भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यातूनही काहींच्या उमेदवाऱ्या अंतर्गत गोटातून निश्चित झाल्या आहेत. .कोणत्या पक्षासोबत जायचे याची निश्चिती झाल्यानंतर काही दुसऱ्या पक्षाच्या इच्छुकांनीही सोबतच्या उमेदवारासोबत संपर्क मोहीम राबवित आहेत. २२ पैकी बहुतांश प्रभागात या मोहिमा सुरू झाल्या आहेत..महिला उमेदवार हळदी-कुंकूच्या माध्यमातून महिला मतदारांशी जवळीक साधत आहेत, तर पुरुष उमेदवार चरण स्पर्श करून मतदारांचा आशीर्वाद घेत आहेत. कार्यकर्त्यांसाठी जेवणावळी सुरू झाल्या आहेत. काही ठिकाणी मतदारांसाठीही जेवणावळी सुरू असल्याचे सांगण्यात येते..सोमवारपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. संपर्क मोहीम राबविणाऱ्यातील अनेक जणांनी अजून अर्जही दाखल केलेले नाहीत. पक्षाने उमेदवारी घोषित केलेली नाही. आघाड्यांचे चित्र कसे राहणार याचा थांगपत्ता नाही. .तरीही ज्या त्या प्रभागातील इच्छुकांनी संपर्काचा नारळ फोडला आहे. यंदा कमीतकमी दिवसांचा निवडणूक कार्यक्रम आहे. माघारीनंतर आघाडीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे; परंतु त्यानंतर प्रचारासाठी पाच ते सहा दिवसांचाच अवधी मिळणार आहे. त्यामुळेच मला उमेदवारी मिळणारच हे गृहीत धरून इच्छुकांनी प्रचाराला सुरुवात केली आहे..निवडणूक चिन्ह नसले तरी मतदारांशी भेटून ‘चाय पे चर्चा’ करत संधी देण्याचे आवाहन केले जात आहे. आज एका उमेदवाराने तर मोटारसायकल रॅलीद्वारे निवडणुकीची वातावरण आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी दोन अर्ज.दरम्यान, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा उद्याचा (शुक्रवार) पाचवा दिवस आहे. काल (बुधवार) नगरसेवक पदासाठी दोन अर्ज दाखल झाले होते. आज (गुरुवार) अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित नगराध्यक्ष पदासाठी विनोद बिलावर व विरसिंग बिलावर यांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. .नगरसेवक पदासाठी प्रभाग तीनमधून बाळासाहेब वडर यांचा अर्ज प्राप्त झाला आहे. अर्ज दाखल करण्यास आता केवळ तीन दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे अखेरच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज भरण्यास झुंबड उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.