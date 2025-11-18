कोल्हापूर

Gadhinglaj News: गडहिंग्लजमध्ये चार पक्षांची महाआघाडी एकत्र; राष्ट्रवादीविरोधात रंगणार थरारक लढत!

Gadhinglaj Election: राष्ट्रवादीविरोधात भाजप-जनता दल-जनसुराज्य-शिंदे सेना अशी चार पक्षांची आघाडी तयार; एबी फॉर्म वाटपातच दिसू लागली निवडणुकीची रंगत.ab
Gadhinglaj Election

Gadhinglaj Election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडहिंग्लज: येथील नगरपरिषद निवडणुकीत जनता दल, भाजप, जनसुराज्य, शिंदे शिवसेना, अशी महाआघाडी साकारण्यात यश आले आहे. राष्ट्रवादीच्या विरोधात या चार पक्षांची आघाडी रिंगणात येईल, याचे संकेत आज एबी फॉर्म वाटपावरून मिळाले असले, तरी नेमकी लढत किती रंगी होणार, हे चित्र माघारीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

