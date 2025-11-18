Gadhinglaj News: गडहिंग्लजमध्ये चार पक्षांची महाआघाडी एकत्र; राष्ट्रवादीविरोधात रंगणार थरारक लढत!

गडहिंग्लज: येथील नगरपरिषद निवडणुकीत जनता दल, भाजप, जनसुराज्य, शिंदे शिवसेना, अशी महाआघाडी साकारण्यात यश आले आहे. राष्ट्रवादीच्या विरोधात या चार पक्षांची आघाडी रिंगणात येईल, याचे संकेत आज एबी फॉर्म वाटपावरून मिळाले असले, तरी नेमकी लढत किती रंगी होणार, हे चित्र माघारीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. .जनता दल कार्यकर्ता अशी ओळख असलेले व गतवेळी याच पक्षातर्फे नगरसेवकाची निवडणूक लढविलेल्या गंगाधर हिरेमठ यांना यावेळच्या नगराध्यक्षपदासाठी जनसुराज्य शक्ती पक्षाने एबी फॉर्म दिला आहे. जनता दलाला नगरसेवकपदाच्या आठ, जनसुराज्य व भाजपला प्रत्येकी सहा, तर शिंदे शिवसेनेला दोन जागा मिळाल्या आहेत..Kolhapur Election: गडहिंग्लज निवडणुकीत ‘ज.द.-भाजप-जनसुराज्य’ आघाडीचे जागावाटप निश्चित; शिंदे शिवसेनेच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष!.विशेष म्हणजे काँग्रेसमधील कुराडे गट जनसुराज्यमधून उमेदवारी घेत रिंगणात येणार आहे. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादीने २१ उमेदवारांना पक्षाचे एबी फॉर्म दिले असून, राष्ट्रवादीसोबत गेलेल्या मनसे उमेदवार स्वाती नागेश चौगुले या राष्ट्रवादी पुरस्कृत म्हणून रिंगणात येतील. राष्ट्रवादीने नगराध्यक्षपदासाठी महेश तुरबतमठ यांच्या उमेदवारीला एबी फॉर्म दिला आहे..अनुक्रमे एक ते ११ प्रभागात प्रत्येकी दोन नगरसेवकप्रमाणे (राष्ट्रवादी पक्षातर्फे एबी फॉर्म दिलेले उमेदवार) ः किरण कदम - मिनाक्षी कुराडे, संतोष चिकोडे-अरुणा कोलते, सुजाता मांगले-अमर मांगले, सुरेखा गायकवाड-रश्मिराज देसाई, राहुल शिरकोळे-स्नेहा पाटील, बसवराज खणगावे-प्रणाली देवार्डे, नरेंद्र भद्रापूर-रूपाली परीट, महेश सलवादे-शबनम सय्यद, रामगोंडा ऊर्फ गुंड्या पाटील-दर्शना कुंभार, .Gadhinglaj News: भाजपचे ठरेना, राष्ट्रवादी-जनता दलाची रस्सीखेच रंगात; गडहिंग्लजमध्ये राजकीय समीकरणे गुंतागुंतीत!.आरती देवगोंडा-विठ्ठल भमानगोळ, उदय परीट (सर्व राष्ट्रवादी)-मनसेच्या स्वाती चौगुले (राष्ट्रवादी पुरस्कृत). (भाजप-जनता दल-जनसुराज्य व शिंदे सेनेने एबी फॉर्म दिलेले उमेदवार) ः सुगंधा कांबळे (भाजप)-संजय रोटे (जनता दल), सिद्धार्थ गाताडे (जनता दल)-अनिता रामनकट्टी (जनसुराज्य), चैत्रा गवळी (जनसुराज्य)- कुमार पाटील (भाजप), .बीना कुराडे (जनसुराज्य)-चिन्मय देशपांडे (भाजप), स्वाती कोरी-नितीन देसाई (जनता दल), आप्पा शिवणे-अनिता खोत (भाजप), निवेदिता नाईक (भाजप)-अनिकेत बेल्लद (जनसुराज्य), भीमराव कोमारे (जनसुराज्य)-करिष्मा मुल्ला (जनता दल), वंदना कुंभार (जनता दल)-रमेश रिंगणे (जनसुराज्य), दुंडाप्पा नेवडे-शकुंतला हातरोटे (शिंदे शिवसेना), राजेश बोरगावे-सुनीता पाटील (जनता दल)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.