Gadhinglaj News : गडहिंग्लज पालिका निवडणूक 'राजे-ताईं’समोर पैरा फेडण्याचे आव्हान; 'कागल-चंदगड’मधील बदलामुळे कोंडी

गडहिंग्लज: विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील घटक म्हणून जनता दलाने 'चंदगड'मध्ये शरद पवार राष्ट्रवादीच्या डॉ. नंदिनी बाभूळकर तर 'कागल' मतदारसंघात याच पक्षाचे उमेदवार समरजितसिंह घाटगे यांना साथ दिली. .आता गडहिंग्लज नगरपरिषद निवडणुकीत जनता दलाचा पैरा फेडण्याचे आव्हान या दोन्ही नेत्यांसमोर उभे ठाकले आहे.विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीमध्ये जनता दल सहभागी होता. या पक्षाचा उमेदवार नसला तरी शरद पवार राष्ट्रवादी पक्षाच्या दोन्हीकडील उमेदवारांच्या प्राचारार्थ जनता दलाच्या कार्यकर्त्यांनी 'खारीचा' का असेना वाटा उचलला. .Kolhapur Election: माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफांनी घेतलं संजय मंडलिकांना अंगावर, मुश्रीफ-राजे गट नवी राजकीय नांदी. .या पक्षाच्या नेत्या स्वाती कोरी यांनी दोन्ही मतदारसंघ त्या-त्या उमेदवारांसोबत पिंजूनही काढले. या घटनेला वर्ष उलटले आहे. या कालावधीत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. आता गडहिंग्लज नगरपरिषद निवडणूक रिंगणात राष्ट्रवादीच्या विरोधात जनता दल प्रमुख भूमिकेत आहे. .विधानसभा निवडणुकीत ज्यांना मदत केली, त्या घाटगे व बाभूळकरांकडून जनता दलाला साथ मिळेल अशीच शक्यता होती. परंतु, मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पुढाकाराने कागल व चंदगड तालुक्यात बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे या शक्यतांचे रूपांतर आव्हानात झाले आहे..Kagal Elecrion: १११ मधून ६४ जणच उरले रिंगणात; दुरंगी-तिरंगी लढतींमुळे कागलची निवडणूक तापले.जिल्हा परिषद, नगरपंचायत निवडणुकीसाठी मुश्रीफ यांच्या मध्यस्थीने चंदगडमध्ये अजित पवार राष्ट्रवादीचे माजी आमदार राजेश पाटील व डॉ. नंदिनी बाभूळकर यांच्यात युती झाली. त्यानंतर गेल्याच आठवड्यात कागल पालिका निवडणुकीसाठी मुश्रीफ व घाटगे यांनी गळ्यात गळे घातले. दरम्यान, गडहिंग्लज पालिका निवडणुकीत नेमके याउलट चित्र आहे. .येथे मुश्रीफ यांच्या राष्ट्रवादी विरोधात जनता दल पक्ष भाजप, जनसुराज्य व शिंदे शिवसेनेला सोबत घेऊन लढा देत आहे. विधानसभा निवडणुकीतील जनता दलाच्या मदतीचा पैरा फेडण्यासाठी येथे बाभूळकर व घाटगेंना मुश्रीफ यांच्याविरोधात भूमिका घ्यावी लागणार आहे. ते धाडस हे दोन्ही नेते करतील का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ही गोष्ट अशक्य आहे, पण मनात इच्छा असली तरीही मुश्रीफ यांच्या विरोधात जाऊन जनता दलाचा हा पैरा फेडणे बाभूळकर व घाटगेंसमोर आव्हानाचे ठरले आहे..शत्रूचा शत्रू 'मित्र' झाला, पण...गडहिंग्लज शहर कागल मतदारसंघात आहे. मुश्रीफ व घाटगेंची राजकीय खुन्नस सर्वश्रुत होती. तसेच शहरात जनता दल व राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष पारंपरिक विरोधक. त्यामुळे जनता दलाने गत विधानसभा निवडणुकीत शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र मानत घाटगेंना शहरात चांगली साथ दिली. दरम्यान, मुळात मुश्रीफ व जनता दल यांच्यात फारसे असे काही राजकीय वैर नव्हतेच. यापूर्वी या दोघांनी मिळून काही निवडणुका लढवल्या व जिंकल्याही. .मात्र, गत विधानसभा निवडणुकीपासूनच मुश्रीफ व जनता दलातील दुरावा अधिक वाढत गेला. त्यावेळी ज्यांच्यासाठी जनता दलाने मुश्रीफ यांना कडाडून विरोध केला, त्याच घाटगेंनी आज मुश्रीफ यांच्याशी जवळीकता साधली आहे. त्यामुळे जनता दलाची कोंडी झाली असली तरी, त्यातून बाहेर पडत तीन पक्षांना सोबत घेऊन जनता दलाने अजित पवार राष्ट्रवादीच्या विरोधात येथे तगडे आव्हान उभे केल्याचे सध्याचे चित्र आहे.