Gadhinglaj नियोजनात दादा, त्याचाच विजय भावा! उमेदवारांकडून कार्यकर्त्यांसोबत बैठका ‘वॉर रूम’मधील हालचाली झाल्या गतिमान

गडहिंग्लज : निवडणूक कोणतीही असो, त्याचे नियोजन परफेक्ट हवे. अनेकदा साऱ्या गोष्टी सोबत असतानाही केवळ नियोजनातील ढिसाळपणामुळे पराभवाचे तोंड पाहण्याची वेळ येते. त्यामुळे नियोजनात दादा ठरतो, त्याचा विजय पक्का मानला जातो..याचीच जाणीव ठेवून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचे बाशिंग बांधलेल्या उमेदवारांकडून ‘प्लॅनिंग’ केले जात आहे. त्यासाठी विश्वासातील कार्यकर्त्यांसोबत बैठकांचे सत्र सुरू आहे. ‘वॉर रूम’मधील हालचाली गतिमान झाल्याचे चित्र आहे. - अवधूत पाटील.Kolhapur Election : मतदानाच्या तोंडावर भावनिक पत्रकांचा मारा; प्रचाराच्या अखेरच्या दिवशी राजकीय थरार.जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी राजकीय पक्षांकडून एबी फॉर्मचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे प्रमुख पक्षांच्या उमेदवाऱ्या जवळपास निश्चित झाल्या आहेत. आज छाननीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. .हा अडथळाही पार पडला आहे. प्रमुख पक्षांतून उमेदवारी न मिळालेले अनेकजण बंडखोरीच्या पवित्र्यात आहेत. त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न माघारीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत सुरू राहील. मात्र, काही जणांची माघार घ्यायचीच नाही, अशी ठाम मानसिकता आहे. काही झाले तरी आपण लढायचेच या पवित्र्याने त्यांनी वाटचाल सुरू केली आहे..Nagpur Municipal Election 2026 : नागपुरात भाजपच्या दाव्यांना बंडखोरीचे ग्रहण; काँग्रेसचीही खास रणनीती, मनपात कुणाची येईल सत्ता?.उमेदवारी पक्की असणाऱ्यांकडून लढाईचे नियोजन केले जात आहे. विश्वासू कार्यकर्त्यांसोबत बैठका घेतल्या जात आहेत. वन-टू-वन पातळीवरही चर्चा केली जात आहे. आपल्या मतदारसंघात नेत्यांची जाहीर सभा घेता येईल का याबाबत वरिष्ठांकडून मार्गदर्शन घेतले जात आहे..प्रचार फेऱ्या कशा घ्यायच्या, त्यासाठी मतदारसंघातील गावांचा मार्ग ठरवणे, महिला मतदारांची संख्या लक्षात घेता त्यांच्यासाठी स्वतंत्र बैठका, मेळावे घेता येतील का, विशेषत: हळदी-कुंकू कार्यक्रम कोणकोणत्या गावात घेता येतील याचे नियोजन केले जात आहे. विशेषत: प्रत्येक ठिकाणी उमेदवार स्वत: पोहाेचतील याचे नियोजन घातले जात आहे. जबाबदाऱ्यांचे वाटप अन्....माघारीनंतर प्रचारासाठी कमी कालावधी मिळणार आहे. याचा विचार करून सारे नियोजन सुरू आहे. यात मतदारसंघातील गावनिहाय टप्पे पाडले जात आहेत. आपल्याला मानणाऱ्या गावांसाठी वेगळे आणि अधिक काम करायला लागणाऱ्या गावांसाठी वेगळे नियोजन सुरू आहे. .अडचणीच्या गावात काय करावे लागेल याची अनुभवी कार्यकर्त्यांसोबत खलबते सुरू आहेत. विरोधी उमेदवाराबाबत नाराजी असणारे त्यांच्याच गटातील कोणी हाताला लागेल का, याबाबतही सहकाऱ्यांची सल्लामसलत करून चाचपणी सुरू आहे. प्रचाराच्या टप्प्यातील प्रत्येक कामाच्या जबाबदारीचे जवळच्या कार्यकर्त्यांत वाटप केले जात आहे..‘सोशल वॉर’ची तयारीनव मतदार, युवा मतदारांची संख्या जास्त आहे. विजयापर्यंत पोहाेचण्यासाठी त्यांना सोबत घेणे जरुरीचे आहे याची जाणीव प्रत्येक उमेदवाराला आहे. युवा मतदारापर्यंत पोहाेचण्यासाठी सोशल मीडिया सेतू ठरणार आहे. .हे लक्षात घेऊन सोशल मीडियाची स्वतंत्र यंत्रणा भक्कम करण्याकडे कल असल्याचे चर्चेतून पुढे येत आहे. ‘सोशल वॉर’च्या तयारीची जबाबदारी तज्ज्ञ युवा कार्यकर्त्यांकडे सोपविण्यावर भर असल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.