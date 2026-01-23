कोल्हापूर

Gadhinglaj नियोजनात दादा, त्याचाच विजय भावा! उमेदवारांकडून कार्यकर्त्यांसोबत बैठका ‘वॉर रूम’मधील हालचाली झाल्या गतिमान

Election Planning Strategy : निवडणूक जिंकायची असेल तर केवळ लोकप्रियता पुरेशी नसते, तर अचूक नियोजन हाच खरा गेमचेंजर ठरतो. गडहिंग्लजमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांच्या ‘वॉर रूम्स’ आता पूर्ण ताकदीने सक्रिय झाल्या आहेत.
Candidates and workers strategizing election plans inside a Gadhinglaj war room.

सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : निवडणूक कोणतीही असो, त्याचे नियोजन परफेक्ट हवे. अनेकदा साऱ्या गोष्टी सोबत असतानाही केवळ नियोजनातील ढिसाळपणामुळे पराभवाचे तोंड पाहण्याची वेळ येते. त्यामुळे नियोजनात दादा ठरतो, त्याचा विजय पक्का मानला जातो.

