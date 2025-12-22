Gadhinglaj Election : निवडणूक निकालानंतर गडहिंग्लजच्या प्रभाग सहामध्ये तणाव; शटरवर दगडफेक, पाच जणांवर गुन्हा

गडहिंग्लज : येथील नगरपरिषद निवडणूक निकालानंतर सायंकाळच्या सुमारास प्रभाग सहामध्ये गुणे गल्ली परिसरात तणावाचे वातावरण तयार झाले होते. एकाला मारहाण, तर एका बंद दुकानाच्या शटरवर दगड टाकले. तसेच विजयी उमेदवाराचा डिजिटल फलकही फाडल्याचा प्रकार घडला. अशा विविध घटनांनी हा तणाव निर्माण झाला..गुणे गल्लीतील पूनम रजपूत यांच्या दुकानासमोर येऊन आपल्या उमेदवाराचा पराभव झाल्याचा रागापोटी शटरवर दगडाने मारून एक हजाराचे नुकसान केले. याप्रकरणी रजपूत यांच्या फिर्यादीवरून संजय दळवी, बबन कळेकर, लालू सुर्वे, सागर मांजरे, राहील खलिफ (सर्व रा. गडहिंग्लज) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..Gadhinglaj Election : गडहिंग्लज पालिकेत नव्या पर्वाची चाहूल; डझनभर नवे चेहरे, निकाल ठरवणार तालुक्याची राजकीय दिशा.दरम्यान, या प्रभागात एकमेकांच्या विरोधातील एक-एक उमेदवार निवडून आले आहेत. पराभूत झालेल्या महिला नातेवाइकाचे सांत्वन करून घराकडे जाणाऱ्या एकाला दुसऱ्या एका पराभूत उमेदवाराच्या समर्थकांनी अडवून कानशिलात लगावली. .याबद्दल मारहाण झालेल्या व्यक्तीने दोघांविरुद्ध तक्रार दिली असून, पोलिसांनी त्याची नोंद अदखलपात्र म्हणून घेतली आहे. तसेच विजयी उमेदवाराचा तीन ते चार डिजिटल फलक फाडल्यानेही तणाव निर्माण झाला होता. .Gadhinglaj Election : ‘झेंडा कुणाचा?’ या प्रश्नाचे उत्तर रविवारी; उमेदवारांमध्ये धडकी वाढली.प्रभाग सहामधील विजयी व पराभूत उमेदवारांच्या समर्थकांतील या घटनेने तणावाचे वातावरण होते. या पार्श्वभूमीवर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. हा परिसर रात्री उशिरापर्यंत तणावपूर्ण वातावरणात होता. या प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक हणमंत नाईक अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.