कोल्हापूर

Gadhinglaj Election : निवडणूक निकालानंतर गडहिंग्लजच्या प्रभाग सहामध्ये तणाव; शटरवर दगडफेक, पाच जणांवर गुन्हा

Gadhinglaj Election Result Tension : गडहिंग्लज नगरपरिषद निवडणूक निकालानंतर प्रभाग सहामधील गुणे गल्ली परिसरात पराभवाच्या रागातून तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले.
Gadhinglaj Election Result Tension

Gadhinglaj Election Result Tension

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडहिंग्लज : येथील नगरपरिषद निवडणूक निकालानंतर सायंकाळच्या सुमारास प्रभाग सहामध्ये गुणे गल्ली परिसरात तणावाचे वातावरण तयार झाले होते. एकाला मारहाण, तर एका बंद दुकानाच्या शटरवर दगड टाकले. तसेच विजयी उमेदवाराचा डिजिटल फलकही फाडल्याचा प्रकार घडला. अशा विविध घटनांनी हा तणाव निर्माण झाला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
political
election
Tension
Result
Action
political parties
Ward
result Declaration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com