Gadhinglaj News : निवडणूक झाली, पण तणाव कायम; गडहिंग्लजकरांची एकच हाक – आता ईर्ष्या संपवा!

गडहिंग्लज : येथील पालिकेची निवडणूक नऊ वर्षांनंतर चुरशीने झाली. निकाल जाहीर होऊन दोन दिवस उलटले तरी काही प्रभागांत अद्याप तणावाचे चित्र आहे. जिल्ह्यात सुसंस्कृत आणि शांततेचे शहर म्हणून ओळख असणाऱ्या शहरात प्रथमच निकालाच्या दोन दिवसांनंतरही अशी संवेदनशील स्थिती अजूनही टिकून आहे. .त्यामुळे निवडणूक झाली, आता ईर्ष्या संपवावी, अशी अपेक्षा नागरिकांची आहे. विजयीसह पराभूत उमेदवारांनीही खिलाडूवृत्तीने जय-पराजय स्वीकारत गडहिंग्लजची पारंपरिक संयमी प्रतिमा जपण्याची आवश्यकता आहे..Sangli Politics : ये मेरा शहर…' पालिका निकालांनी सांगलीत उभे केले नवे धुरंधर, जुन्या समीकरणांना धक्का.अटीतटीच्या निवडणूक निकालाची सर्वाधिक उत्कंठा समर्थकांना होती. प्रत्यक्ष निकाल आल्यानंतर काहींची अपेक्षापूर्ती तर काहींना निराश व्हावे लागले. दरम्यान, प्रचारातील मोठ्या संर्घषामुळेच निकालानंतर रात्री उशिरापर्यंत समर्थकांचा जल्लोष झाला. मुळात खेळ असो की राजकारण यात जय-पराजय अटळच..पण, विजयाचा उत्साह व पराभवाची सल या गोष्टी अधिक मनावर घेतल्यानेच काही ठिकाणी घडलेल्या गैरप्रकाराने काहीसे तणावाचे वातावरण तयार झाले. शहरात याआधी असे कधी घडले नाही, अशा माफक शब्दांत पण तिखट प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत. या प्रकारातून मतभेद टोकाला जातातच, शिवाय मनभेद वाढल्यानंतर एकोपा धोक्यात येतो..Sangli Politics : "नऊ वर्षांच्या शहराच्या नुकसानीची किंमत विरोधकांना चुकवावी लागेल जयंत पाटील यांचा इस्लामपूरमध्ये तीव्र इशारा".तरुणांमध्ये गट पडून भविष्यात नवे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता दाट असते. यापूर्वीही अनेक निवडणुका चुरशीच्या झाल्या; परंतु याचवेळी इतकी ईर्ष्या कोठून आली, याचे चिंतन करण्यासह जय-पराजय खिलाडूवृत्तीने स्वीकारून गडहिंग्लजची अभिमानास्पद सुसंस्कृतपणाची प्रतिमा जपण्याची जबाबदारी शहरातील सर्वच घटकांवर आली आहे..या परिसरात पूर्वीपासून राजकारण केवळ निवडणुकीपुरतेच मर्यादित राहिले आहे. निवडणुका संपल्या की सगळे झाले-गेले विसरून आपापल्या काम-धंद्याकडे वळतात. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन नव्या पिढीनेही निवडणुकीतील हेवेदावे विसरून एकत्र राहायला हवे..महादेव शिवगोंडा पाटील, ज्येष्ठ नागरिकविधायक राजकारणाची परंपरासमाजकार्य करणाऱ्यांचीच येथील राजकारणावर पकड राहिली आहे. नागरिकांनीही त्यांना भरभरून पाठिंबा दिला आहे. माजी आमदार कै. डॉ. एस. एस. घाळी यांनी सलग अडीच दशके नगराध्यक्षपद भुषविणे, हे त्याचेच एक उत्तम उदाहरण आहे. .स्वतः पदरमोड करून प्रत्येक बैठकीला पदाधिकाऱ्यांना चहा देऊन पालिकेचा काटकसरी कारभार त्यांनी हाकला. त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या कै. श्रीपतराव शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलानेही नगराध्यक्ष कक्षात डॉ. घाळी यांचा फोटो लावून त्यांच्या विचारांचा सन्मान केला. अशी विधायक राजकारणाची परंपरा असणाऱ्या या शहरातील निकालानंतरची काही प्रभागांतील तणावाची स्थिती वेदना देणारी असल्याचे मत ज्येष्ठ नागरिकांनी 'सकाळ'जवळ नोंदविले..