Gadhinglaj MIDC Industrial Growth Analysis : कोल्हापूर, कागल एमआयडीसी 'फुल्ल'! गडहिंग्लजमध्ये सात हेक्टर जागा शिल्लक; नव्या उद्योगांसाठी मोठी संधी

गडहिंग्लज (कोल्हापूर) : येथील बड्याचीवाडी माळावरील शासकीय औद्योगिक वसाहतीत (एमआयडीसी) पाच वर्षांत छोट्या, मध्यम उद्योगांची संख्या वाढत ६० वर पोहोचली आहे. पुणे-बंगळूसह संकेश्वर-बांदा या दोन राष्ट्रीय महामार्गांची या एमआयडीसीला कनेक्टिव्हिटी आहे. .कोल्हापूर, कागल एमआयडीसी फुल्ल असताना या वसाहतीत अद्याप सात हेक्टर जागा शिल्लक आहे. अशा अनेक बाबी जमेच्या असतानाही अद्याप एकही मोठा प्रकल्प येथे नसल्यामुळे स्थानिक उद्योगचक्राच्या विस्ताराला ब्रेक लागला आहे. गडहिंग्लज एमआयडीसीत मोठ्या प्रकल्पासाठी लोकप्रतिनिधींची पाठपुराव्याची मागणी होत आहे..येथून चार किलोमीटरवर बड्याचीवाडीलगत अडीच वर्षांपूर्वी एमआयडीसीची मुहूर्तमेढ रोवली; पण जागेचे न्यायालयीन लढे आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे या केंद्रात उद्योगाचा सूर्य उगवण्यास तब्बल १० वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. मात्र, पाच वर्षांत या केंद्रातील रस्ते, वीज, पाणी या मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्याने आता उद्योजकांची पावले या एमआयडीसीकडे वळू लागली आहेत. सध्या ६० हून अधिक लघु आणि मध्यम उद्योग सुरू आहेत. अन्नधान्य प्रक्रिया, फूड इंडस्ट्रीज, टेक्स्टाईल अशा उद्योगांनी एमआयडीसी गजबजू लागली आहे..बाजारपेठ म्हणूनच गडहिंग्लजची कित्येक वर्षाची ओळख आहे. सध्या ग्रामीण भागात प्रत्येक उंबऱ्यापर्यंत विक्रेते पोहोचू लागल्याने येथील बाजारपेठेच्या उलाढालीला मर्यादा पडल्या आहेत. त्यामुळे केवळ औद्योगिक विकासातूनच भविष्यात या केंद्राच्या अर्थचक्राला गती मिळणार आहे. दोन दशकांपूर्वी ग्रँमेक्स हा मोठा उद्योग आला होता; पण उभारणी न करता जागा अडविल्याने या प्रकल्पामुळे दशकभर एमआयडीसीत केवळ संरक्षण भिंतच उभी राहू शकली..काही कारणांनी हा प्रकल्प रद्द झाल्याने महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाने जागा काबीज करून इतर उद्योगांना दिली. किमान ५० कोटींची गुंतवणूक आणि २५० कोटींहून अधिक उलाढाल असणाऱ्या उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीबरोबरच स्थानिक अर्थचक्र गतीने धावू शकेल. यासाठी एमआयडीसीत पुरेशी जागा उपलब्ध आहे..लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याची गरजगडहिंग्लज उपविभागीतील दुर्गम भागात असणाऱ्या आजरा, चंडगड येथील एमआयडीसीत अनुक्रमे ३ आणि ५ मोठे उद्योग सुरू आहेत. त्या तुलनेत दोन राष्ट्रीय महामार्गाची कनेक्टिव्हिटी असणारी ही एमआयडीसी दुर्दैवाने दोन दशके उद्योगाविनाच राहिली. कागल एमआयडीसी फुल्ल झाली आहे. परिणामी, इच्छुक असणाऱ्या उद्योजकांना स्थानिक लोकप्रितिनिधी, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गडहिंग्लजला आणावे, अशी सार्वत्रिक मागणी आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातूनदेखील श्री. मुश्रीफ यांनी मोठ्या उद्योगासाठी वजन वापरावे, अशी अपेक्षा आहे. परकीय गुंतवणुकीचा मोठा प्रकल्प आल्यास खऱ्या अर्थाने येथील अर्थचक्राला गती मिळू शकेल..दृष्टिक्षेपात गडहिंग्लज एमआयडीसीवाटप केलेले भूखंड १२१शिल्लक भूखंड ७२क्षेत्र ७.०९ हेक्टर.