Gadhinglaj Election : ‘झेंडा कुणाचा?’ या प्रश्नाचे उत्तर रविवारी; उमेदवारांमध्ये धडकी वाढली

गडहिंग्लज : येथील नगरपरिषदेच्या निवडणुकीची मतमोजणी रविवारी (ता. २१) होणार आहे. सकाळी दहा वाजता सुरू होणाऱ्या या मतमोजणीतून पालिकेवर झेंडा कुणाचा हे कळण्यासाठी अवघ्या दीड तासाची वाट पहावी लागणार आहे..मतमोजणीचे काउंटडाउन सुरू झाल्याने रिंगणातील उमेदवारांना आतापासूनच धडकी भरली आहे. दरम्यान, या दिवशी रविवारचा येथील आठवडा बाजार बंद केला आहे. कायदा सुव्यस्थेच्या दृष्टिकोनातून शासन निर्णयानुसार हा निर्णय घेतला असून त्याची सर्व विक्रेते, व्यावसायिक, नागरिकांनी नोंद घेण्याचे आवाहन मुख्याधिकारी देवानंद ढेकळे यांनी केले आहे. .Nagarpalika Election : कमी मतदानाचा लाभ-फटका कुणाला? मतदार मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडला नाही.निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार ऋषिकेत शेळके, सहायक अधिकारी तथा मुख्याधिकारी देवानंद ढेकळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालिकेच्या येथील गांधीनगरातील पॅव्हेलियन इमारतीमध्ये मतमोजणीची तयारी पूर्ण झाली आहे. .प्रभाग संख्येनुसार टेबलची मांडणी केली असून, एका टेबलला तीन कर्मचारी असतील. नऊ प्रभागांत प्रत्येकी तीन केंद्रांचा, तर एक व सातव्या क्रमांकाच्या प्रभागात चार केंद्रांचा समावेश होता..Mohol Municipal Election: 'मोहोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी सरासरी 71.72 टक्के मतदान'; उमेदवारांची धाकधूक वाढली.त्यानुसार नऊ प्रभागांची मतमोजणी तीन फेरीत आणि एक व सातची मतमोजणी चार फेऱ्यांमध्ये पूर्ण होणार आहे. मतमोजणी एक ते दीड तासाभरात पूर्ण होऊन त्यानंतर अधिकृत निकाल हाती येणार असला तरी मतदानाचा कल पाहून मतमोजणी प्रतिनिधींकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसार उमेदवार व समर्थक आधीच गुलालामध्ये रंगणार, यात शंका नाही..निवडणूक स्थगित झालेल्या प्रभाग तीनमधील एका जागेसाठी शनिवारी (ता. २०) मतदान होणार आहे. त्याची मतमोजणी प्रभागासोबत घेणार की स्वतंत्रपणे होणार याची माहिती आयोगाच्या सूचनेनुसार ठरवण्यात येणार आहे..दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या विरोधात जनता दल, भाजप, जनसुराज्य व शिवसेनेच्या (शिंदे गट) महायुतीमध्ये लढत झाली आहे. काही प्रभागांमध्ये काही उमेदवारांनी अपक्षाच्या झेंड्यावर निवडणूक रिंगणात आहेत. .पालिकेवर यातील कोणाचा सत्तेचा झेंडा फडकणार, हे अवघ्या दीड तासातच कळणार आहे. मतमोजणीच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून कडक पोलिस बंदोबस्त राहणार आहे. पॅव्हेलियन परिसराकडे येणारे सर्व मार्ग बंद करण्यात येणार असून मतमोजणी केंद्रात जाण्यासाठी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या बाजूने रस्ता राहणार आहे. तेथेही पोलिसांचा कडक पहारा राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. मतमोजणी अशी होणार....एकूण ११ टेबलवर मतमोजणी होणारएकही टपाली मतदान नाही११ पैकी ९ प्रभागांची मतमोजणी तीन फेऱ्यांतप्रभाग क्र. १ व ७ मधील मतमोजणीच्या चार फेऱ्या११ ते ११.३० पर्यंत चित्र स्पष्ट होणारसत्तेचा झेंडा फडकवण्याचा दोन्ही आघाड्यांचा दावारिंगणातील उमेदवारांची आकडेमोड सुरूच.