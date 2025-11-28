कोल्हापूर

Gadhinglaj Politics : तीन मंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला; गडहिंग्लज नगरपरिषद निवडणुकीत बहुपक्षीय लढतीने तापला राजकीय मैदान!

Multi-Party Contest Intensifies : जनता दलाची भाजप–जनसुराज्य–शिंदे शिवसेनेशी युती; गडहिंग्लजच्या निवडणुकीत निर्माण झालेले नवे राजकीय गणित
Multi-Party Contest Intensifies

Multi-Party Contest Intensifies

अजित माद्याळेसकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : येथील नगरपरिषद निवडणुकीची लढत नेहमी जनता दल विरुद्ध राष्ट्रवादी अशीच होते. यावेळी मात्र जनता दलासोबत भाजप, जनसुराज्य व शिंदे शिवसेना असल्याने रंगत आली आहे.

